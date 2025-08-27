دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور در شیروان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیروان – دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور با حضور برترین بازیکنان ایران از صبح چهارشنبه در شهرستان شیروان آغاز خواهد شد.
این رقابتها با حمایت شهرداری و هیئت والیبال شیروان برگزار میشود و در آن ۲۱ تیم از سراسر کشور حضور دارند و بسیاری از شرکتکنندگان از جمله تیمهای ملی الف و ب، در رنکینگهای برتر فدراسیون والیبال قرار دارند.
سطح فنی مسابقات بهقدری بالاست که رحمان رئوفی، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران نیز در محل رقابتها حضور یافته است.
دیدارها از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد و این رقابتها به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
