۵ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۶

دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور در شیروان آغاز شد

دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور در شیروان آغاز شد

بجنورد- دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور با حضور برترین بازیکنان ایران از صبح چهارشنبه در شهرستان شیروان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیروان – دومین دوره تور والیبال ساحلی کشور با حضور برترین بازیکنان ایران از صبح چهارشنبه در شهرستان شیروان آغاز خواهد شد.

این رقابت‌ها با حمایت شهرداری و هیئت والیبال شیروان برگزار می‌شود و در آن ۲۱ تیم از سراسر کشور حضور دارند و بسیاری از شرکت‌کنندگان از جمله تیم‌های ملی الف و ب، در رنکینگ‌های برتر فدراسیون والیبال قرار دارند.

سطح فنی مسابقات به‌قدری بالاست که رحمان رئوفی، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران نیز در محل رقابت‌ها حضور یافته است.

دیدارها از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز خواهد شد و این رقابت‌ها به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

