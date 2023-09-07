به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در سخنان خود در کنفرانس «تقویت ساختار منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» در بیشکک نسبت به وقوع جنگ میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هشدار داد.

معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که نبرد خاموش میان کشورهای هسته‌ای می‌تواند به رویارویی نظامی در آسیا و اقیانوس آرام بیانجامد.

ریابکوف افزود: افزایش احتمال درگیری میان قدرت‌های هسته‌ای که در زمان مناسب از آن جلوگیری نشد در عمل به بحرانی بسیار شدید در منطقه اروپایی ناتو انجامیده است.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: این موضوع می‌تواند به افزایش تنش و رویارویی نظامی بدون محدودیت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام منجر شود.

از سوی دیگر الجزیره گزارش داد که سرگئی ریابکوف همچنین نسبت به تسلیح اوکراین به سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف‌شده از سوی ایالات متحده واکنش نشان داده و این اقدام آمریکا را اقدامی جنایتکارانه عنوان کرده است.