به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کرملین در بیانیه‌ای به تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر ارسال اموال مصادره‌شده از اولگارش‌های روس به اوکراین واکنش نشان داد و تحویل سرمایه شهروندان روس به کی‌یف را غیر قانونی خواند.

همچنین کرملین در واکنش به ارسال تسلیحات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده از سوی آمریکا به اوکراین اعلام کرد: مسئولیت تحویل تسلیحات حاوی اورانیوم ضعیف‌شده به اوکراین بر عهده سرکردگان ایالات متحده خواهد بود.

از سوی دیگر کاخ ریاست جمهوری روسیه رزمایش مشترک میان ایالات متحده آمریکا و ارمنستان را در راستای ثبات و تقویت اعتماد متبادل در منطقه ندانست و افزود: روسیه به تعامل سازنده خود با ایروان و باکو در خصوص منطقه قره‌باغ ادامه خواهد داد.

در رابطه با روابط میان روسیه و کره شمالی نیز کرملین تاکید کرد: روسیه روابط خود با پیونگ یانگ را با ارزش می‌داند و بدون توجه به نظرات دیگر کشورها، این روابط را تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز اقدام آمریکا در ارسال اموال مصادره‌شده بازرگانان روس به اوکراین جهت کمک به کهنه‌سربازان اوکراینی را دزدی خواند و گفت: این یک دزدی است. این عمل، اقدامی جهت تصرف اموال دیگران است که از سوی کشوری که اصل احترام به مالکیت خصوصی را به عنوان پایه تحول و پیشرفت خود قرار داده انجام می‌شود. این اقدام به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.