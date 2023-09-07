به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دارایی‌های مصادره‌شده سرمایه‌داران روس را به اوکراین تحویل می‌دهد.

بلینکن در دیدار خود از کی‌یف تصریح کرد: برای نخستین بار سرمایه‌هایی که از اولگارش‌های تحریم‌شده روسی مصادره شده برای حمایت از کهنه‌سربازان اوکراینی به اوکراین تحویل داده می‌شود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، صحبت از مبلغی به میزان ۵.۴ میلیون دلار در میان است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این مبلغ برای حضور کهنه‌سربازان اوکراینی در جامعه این کشور صرف خواهد شد.

از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن به کی‌یف کمک بیشتری به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار ارائه خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین گفت که از این مبلغ ۶۶۵.۵ میلیون دلار صرف کمک‌های نظامی و غیرنظامی خواهد شد.

پیش از این نیز کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که تخصیص میلیاردها دلار کمک نظامی به اوکراین بر صنایع نظامی ایالات متحده فشار وارد کرده است. کال گفته بود: تلاش‌ها برای کمک به اوکراینی‌ها بر صنایع نظامی ما فشار آورده است.

دولت آمریکا اعلام کرده که مجموع کمک‌های ارایه شده به اوکراین، در دوره جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار بوده که ۳۷.۶ میلیارد دلار آن از آغاز جنگ روسیه در اوکراین به کی‌یف اعطا شده است.