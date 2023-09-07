نامه ۳۰۰ کارگردان برای ابقای مدیر برلیناله/ از اسکورسیزی تا شریدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مارتین اسکورسیزی، رادو جود، جوآنا هاگ، کلر دنی، برتراند بونلو، ام نایت شیامالان، کریستن استوارت، هاماگوچی ریوسوکه و مارگارت فون تروتا از جمله فیلمسازان و چهره‌های بین‌المللی هستند که با امضای نامه‌ای سرگشاده از ادامه فعالیت کارلو چاتریان در جشنواره فیلم برلین حمایت کرده‌اند.

در حالی که دوره کار مدیر هنری برلیناله سال آینده به پایان می‌رسد، تاکنون بیش از ۳۰۰ نام خواستار ادامه فعالیت او شده‌اند و این شمار همچنان در حال افزایش است.

انتظار می‌رفت چاتریان بعد از سال ۲۰۲۴ در پست خود باقی بماند، اما نهاد آلمانی ناظر بر جشنواره برلین (KBB)، اعلام کرد قرارداد او را تمدید نخواهد کرد. این سازمان پیش از این گفته بود دیگر قصد ندارد کارش را با ۲ مدیر اجرایی و هنری ادامه بدهد و به داشتن یک مدیر واحد بازمی‌گردد. ماریته ریسنبیک مدیر اجرایی جشنواره نیز از سال بعد سمت خود را ترک خواهد کرد.

چاتریان و ریسنبیک در ژوئن ۲۰۱۸ به این سمت‌ها منصوب شدند و از سال ۲۰۲۰ پس از پایان دوره مدیریت دیتر کوسلیک به عنوان مدیر جشنواره ۲۰۱۹، مدیریت این جشنواره را برعهده گرفتند.

چاتریان به تازگی در مصاحبه با ورایتی گفت تصمیم هفته گذشته مسئولان برلیناله غافلگیرکننده بود زیرا ماه مارس توافق شده بود قرارداد وی به عنوان مدیر هنری تمدید شود.

در نامه سرگشاده‌ای که در حمایت از کارلو چاتریان مدیر هنری برلیناله منتشر شده با امضای گروهی متنوع از فیلمسازان سراسر جهان که برای جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به عنوان مکانی برای ارج نهادن بر سینما احترام عمیقی قائل هستند؛ رفتار وزیر کلودیا راث مضر، غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی خوانده شده است.

در نامه تاکید شده: کارلو چاتریان شاید یک شومن نباشد اما با شیوه‌های آرام خود، مسیری باز و هنرمندانه را انتخاب کرده‌ که کلیشه‌ها را به چالش می‌کشد و رشته‌های مختلف فیلمسازی را ارج می نهد.

امضا کنندگان دوره برلیناله تحت مدیریت وی را بسیار زنده و پر از شگفتی‌های مثبت خواندند.

راینر فریمل، رادو جود، روبرتو مینروینی، یسری نصرالله، ماتیاس مایر، مارتین اسکورسیزی، پل شریدر، یو سیو هوآ، میگل گومز، اولریش کوهلر، فلوریان کورنر فون گوستورف، جوانا هاگ، کیم یانگ وو، پایال کاپادیا، کلر دنی، برتراند بونلو، مارگارت فون تروتا، ریوسکه هاماگوچی، پیتر بارانوفسکی، جیوانا جولیانی، ام نایت شیامالان، رادو مونتین، تیلدا سوینتون، نیکلاس وادیموف، آپیچاتپونگ ویراستاکول، میروسلاو اسلابوشپیتسکی،‌ آلبرتو باربرا، کریل کراسوفسکی، کریستن استوارت، بلا تار از جمله ۳۱۸ نفری هستند که تاکنون این نامه را امضا کرده‌اند.