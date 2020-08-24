جوایز برلیناله در بخش بازیگری کم شد/ حذف فیلم کوتاه از بخش نسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، از دوره بعد برلیناله با تغییراتی همراه خواهد بود.
مدیران این جشنواره اعلام کردند هفتادویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم برلین از ۱۱ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ به صورت فیزیکی برگزار میشود؛ هر چند یک مدل ترکیبی برای بخش بازار فیلم اروپا در نظر گرفته شده که از ۱۱ تا ۱۸ فوریه (۲۳ تا ۳۰ بهمن) در برلین برگزار میشود.
همچنین اعلام شد از دوره جدید به جای اهدای جایزه خرس نقرهای در دو بخش بهترین بازیگر مرد و زن و بخش مکمل مرد و زن، بهترین بازیگر نقش اصلی و نقش مکمل جایزه دریافت میکنند.
ماریت رایسنبِک و کارلو چاتریان مدیران این جشنواره امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کردند: بر این باوریم که تقسیم نکردن جوایز بر مبنای جنسیت، سیگنالی برای نشان دادن این است که باید حساسیت بیشتری بر جنسیت در صنعت فیلمسازی وجود داشته باشد.
این در حالی است که جشنواره امسال برلین در بخش بازیگری به پائولا بیر جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در «اودین» اهدا کرد و جایزه بهترین بازیگر مرد نیز به الیو گرمانو برای «راه مخفی» تعلق گرفت.
در عین حال اعلام شد جایزه خرس نقرهای آلفرد باوئر که برای بزرگداشت اولین مدیر برلیناله اهدا میشد و با توجه به افشای همکاری وی با رژیم نازی امسال به حالت تعلیق درآمده بود، از سال آینده دیگر اهدا نخواهد شد.
به این ترتیب هیات داوری بینالمللی ۸ جایزه در بخش رقابت اصلی اهدا میکند که شامل: خرس طلا برای بهترین فیلم (که به تهیه کننده اهدا میشود)، خرس نقرهای جایزه بزرگ داوری، خرس نقرهای برای بهترین کارگردانی، خرس نقرهای هیات داوری، خرس نقرهای برای نقش اول بازیگری و خرس نقرهای برای بازیگر نقش مکلمل، خرس نقرای برای فیلمنامه و خرس نقرهای برای مشارکت فوقالعاده هنری خواهد بود.
این جشنواره در عین حال اعلام کرد سال آینده این رویداد به صورت فیزیکی برگزار میشود.
همچنین اعلام شد در بخش نسل تنها فیلمهای بلند که حداقل ۶۰ دقیقه باشند به نمایش درمیآید و دیگر شامل فیلمهای کوتاه نخواهد بود.
ثبتنام برای دوره بعدی جشنواره از یکم سپتامبر (۱۱ شهریور) شروع میشود.
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