به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که سال ۲۰۲۰ فاش شد آلفرد باوئر بنیانگذار برلیناله یکی از چهره‌های کلیدی نازی‌ها در زمینه تبلیغاتی بود و پس از جنگ جهانی دوم موفق به پنهان کردن این گذشته شده بود، اکنون اسناد مربوط به وی فاش می‌شود.

۲ سال پس از افشاگری‌های تکان دهنده درباره گذشته‌ای که آلفرد باوئر نازی پنهان نگاه داشته بود، مطالعات مفصلی درباره وی انجام شده است.

برلیناله قصد دارد با انتشار این اسناد یک میزگرد عمومی درمورد روند و دستاوردهای این مطالعه در ۲ نوامبر برگزار کند.

باوئر از چهره‌های کلیدی تاسیس برلیناله و از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۶ رییس آن بود. سال ۲۰۲۰ درست در آستانه برگزاری هفتادمین سالگرد این رویداد سینمایی، روزنامه «دی سایت» آلمان افشاگری‌هایی درباره وی کرد که نشان می‌داد او درباره نقش عمیق خود در ساخت فیلم‌های تبلیغاتی برای نازی‌ها دروغ گفته است.

از جمله فعالیت‌های وی در این زمینه تصویب ساخته شدن فیلم‌هایی مانند «کولبرگ» ساخته وایت هرلان در سال ۱۹۴۵ بود که درامی جنگی در جهت تشویق مردم آلمان در دفاع از نازی‌ها بود و از آنها می‌خواست تا آخرین نفر با متفقین بجنگند. این فیلم‌ها در راستای اهداف جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر ساخته می‌شد تا به ترویج برنامه‌های نژادپرستانه و ضدیهود نازی‌ها بپردازد. در پرونده‌ای که از باوئر به دست آمده وی یکی از اعضای فداکار شاخه اصلی حزب نازی خوانده شده است.

پس از افشاگری درباره پیشینه باوئر، جایزه‌ای که به یاد وی به نام آلفرد باوئر هر سال اهدا می‌شد حذف شد و به جای آن جایزه جدیدی به نام خرس نقره‌ای برای نوآوری سینمایی اهدا می‌شود.

در گزارش جدید تاکید شده باوئر بر خلاف آنچه وانمود کرده بود مخالف رژیم نازی نبود بلکه بر عکس در تبلیغات رسمی برای تثبیت و مشروعیت بخشیدن به دولت هیتلر کمک کرده بود.

ماریته رایسن بیک و کارلو چاتریان، مدیران جشنواره فیلم برلین در بیانیه‌ای گفتند این گزارش نور جدیدی بر گذشته جشنواره تابانده و این امر بار دیگر تایید می‌کند که چقدر ضروری است که به تأمل انتقادی در تاریخ خود ادامه دهیم.