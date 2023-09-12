حضور و غیاب دانشجویان برخط باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل صبح امروز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه ها در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دستورات این جلسه بررسی و توضیح در مورد دستورالعمل پرداخت پژوهانه جامع به اعضای هیات علمی بود. این پژوهانه در حوزه های مختلف و شامل بخش های علمی، فرهنگی و هنری و ورزشی اعطا می شود. قبلا این پژوهانه را نداشتیم، پژوهانه ای که در دانشگاه ها ابلاغ می شد جنبه پژوهشی صرف داشت، در این دستور العمل که اخیرا در هیات امنا تصویب شده و طی دو سال گذشته روی آن کار شده و ابلاغ خواهد شد، برای هر فعالیت عضو هیات علمی امتیاز خاصی قائل شده ایم و به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ می کنیم.

تخصیص پژوهانه به ازای میزان فعالیتهای علمی اعضای هیات علمی

وی ادامه داد: این پژوهانه به ازای میزان فعالیت‌های اعضای هیئت علمی تخصیص داده می شود. در این آیین نامه این مجوز را به اعضای هیات علمی می دهیم که ۲۰ درصد پژوهانه را به فعالیت فرهنگی دانشجویان اختصاص دهند.

وزیر علوم بیان کرد: همچنین دستورالعمل انتخاب دانشجویان سرآمد تدوین شده و به دانشگاه ها ابلاغ می شود. هدف از این دستورالعمل ایجاد یک جریان علمی سازنده در دانشگاه ها است اعضای هیات علمی آن را مدیریت و دانشجویان در عین رفاقت، رقابت علمی می کنند. همچنین به افراد برگزیده امتیازاتی از جمله خوابگاه، استفاده از امکانات‌ رفاهی و تغدیه بسته به میزان موفقیت انها تخفیف می دهیم تا بتوانند به میزانی که فعالیت داشتند از مزایا برخوردار شوند.

زلفی گل افزود: بحث دیگر دستورالعمل تعاملات علمی بین المللی است، اگر عضو هیات علمی ما خارج از تقویم آموزشی در تابستان و در تعطیلات بین دو ترم خواست از امکانات علمی و پژوهشی کشور دیگر استفاده کند چه مسیری را باید طی کند و چه تسهیلاتی برای او ارایه می کنیم تا بتوانیم دیپلماسی علمی و فناوری را شکل دهیم. یا اگر یک استاد دانشگاه تصمیم گرفت یک استاد و پژوهشگر خارج از کشور را دعوت کند و برای دانشگاه و دانشجویان و گروه آموزشی کارگاه آموزشی بگذارد و سخنرانی علمی داشته باشد چه امکاناتی را در اختیار استاد قرار می دهیم تا تعاملات علمی را برقرار کنیم.

به گفته وزیر علوم بحث هم افزایی هم در اجلاس با روسای پژوهشگاه و پارک های علم و فناوری مطرح است، زیرا هر کدام کارکردهای خاصی دارند و باید برنامه ریزی کنیم چطور ارتباط برقرار کنیم.

وی تاکید کرد: اجلاس روسای دانشگاه‌ها به نوعی هماهنگی و هم رسانی است و علم کشور را راهبری می کند.

زلفی گل در مورد مهارت محوری نیز گفت: یکی از برنامه های که در قالب برنامه توسعه هفتم کشور در مجلس در حال تصویب و بررسی است این است که از ظرفیت برنامه هفتم توسعه ببشتر استفاده کنیم. در برنامه یک بند توسط دولت پیشنهاد شده و وزارت علوم‌ و بهداشت را مکلف کرده ظرف ۶ ماه بعد از تصویب برنامه توسعه هفتم دستورالعمل را تدوین و به تصویب هیات وزیران برسانند که بر اساس آن دانشگاه ها بتوانند مسیر خود را در راستای آموزش نیازمحور و مهارت محور مدیریت کنند.

منافع آموزش عالی با منافع صنایع خصوصی و دولتی همسو می شود

وی ادامه داد: بحث مهارت محور کردن آموزش در آموزش عالی نیاز به عزم فرابخشی دارد چراکه برای کارورزی، کاربینی و کارآموزی دانشجویان نیاز دارند سایر وزارتخانه ها و صنایع خصوصی و دولتی به آنها کمک کنند و دانشجویان ما را بپذیرند. تحقق این هدف راه های مختلفی دارد، در قانون توسعه هفتم پیش بینی کردیم اگر مصوب شود و دستور العمل آن تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، شرایطی را می بینیم که منافع آموزش عالی با منافع صنایع خصوصی و دولتی همسو می شود.

جایزه بخش خصوصی برای اعطای بورس صنعتی

زلفی گل ادامه داد: وزارت علوم یک بندی را در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده که بر اساس آن پرداخت حقوق به بورسیه های صنایع خصوصی و دولتی مشمول معافیت مالیاتی بشود. یعنی صنعت خصوصی و دولتی و وزارتخانه ها که رتبه های برتر را بورس کردند مبلغ بورس پرداخت می کنند و معافیت مالیاتی برای آن صنعت ثبت می شود تا عامل ترغیب کننده ای باشد که بتوانیم استعدادهای برتر و داوطلبان کنکور را در دانشگاه های مطرح بورس کنیم. این باعث گاهش میزان مهاجرت نخبگان به خارج از کشور شود. وزارت علوم پیشنهاد داد که پرداخت حقوق دانشجویان بورسیه توسط شرکت های خصوصی و غیره معاف از پرداخت مالیات شود.

وی ادامه داد: هم افزایی روسای دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری موضوع مهمی است و وزارت علوم در ابن زمینه برنامه ریزی کرده است.

آیین نامه فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت ابلاغ می شود

وزیر علوم با تاکید بر مفید بودن فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت گفت: ایین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به زودی ابلاغ می شود .

زلفی‌گل خطاب به روسای دانشگاه ها گفت: امسال سال انتخابات مجلس شورای اسلامی است، دانشگاه های مختلف مخصوصا دانشگاه های شهرستان ها نباید از نامزد خاصی حمایت کنند. زیرا بعد در اداره دانشگاه با مشکل روبرو می شوند.

وی افزود: اگر هم جلسه پرسش و پاسخ خواستند داشته باشند به شکل مساوی برای همه نامزدها جلسه بگذارند.

زلفی گل افزود: تشکیل و مدیریت کلاس ها را جدی بگیرید، تلاش کنید حضور و غیاب کلاس ها برخط شود تا اگر بیرون از دانشگاه اتفاقی افتاد قابل رصد باشد.

حضور و غیاب دانشجویان برخط باشد

وزیر علوم ادامه داد: اگر در دوره ریاست همین یک کار را انجام دهید، دستاورد خوبی است. دانشجویان در ورود اثر انگشت بزند و حضور و غیاب برخط باشد. البته کلاس باید به قدری جذابیت داشته باشد که دانشجویان بدون حضور و غیاب هم حضور داشته باشند.

زلفی گل گفت: توجه به اسناد فرادستی، نقشه جامع سند دانشگاه اسلامی مهم است. همچنین برنامه ای که زمان انتصاب به ریاست دانشگاه از شما گرفته شد ، میثاق بین وزارت خانه و دانشگاه هاست باید بر اساس برنامه پیش بروید.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: این موضوع که روسای دانشگاه‌ها فعالیت های اداری و جذب هیات علمی را بموقع انجام بدهند بسیار مهم و حق الناس است. البته ابزار دست روسای دانشگاه ها باید کافی باشد تا بتوانند مشکلات را سریع تر حل کنند. تا حد امکان کار مردم را سریع انجام دهید.

وی از روسای دانشگاه ها خواست قانون جهش دانش بنیان قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را مطالعه و از ظرفیت این قوانین استفاده کنند.

عضو هیات دولت سیزدهم تاکید کرد: طرح تحلیل ترکیبی را با کمک استادان علوم اجتماعی، سیاسی و آماری دانشگاه ها در این مورد انجام دهید که چه تعداد از دانشجویان در معرض آسیب های اجتماعی هستند. اگر این طرح را انجام دهید، می توانید در صورت بروز مشکل برای هر کدام از دانشجویان آن را مدیریت کرد.

طراحی سرود برای هر دانشگاه

وزیر علوم با تاکید بر طراحی سرود و تالار افتخارات برای همه دانشگاه ها گفت: مسابقه ای بین سرود همه دانشگاه ها هم برگزار می شود.

وی با تاکید بر کادر سازی در دانشگاه ها گفت: با وارد کردن اعضای هیات علمی جوان مهم به چرخه مدیریت به کارسازی کمک کنید.

آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به زودی ابلاغ می شود

وزیر علوم با تاکید بر مفید بودن فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت گفت: ایین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به زودی ابلاغ می شود و دانشگاه ها هم باید آن را بیشتر و جدی تر در دستور کار قرار دهند.

وی از روسای دانشگاه ها خواست جشن دانشجویان نوورود را جدی بگیرند و در این جشن با کمک وسایل تبلیغی خانواده ها را از جایگاه دانشگاه مطلع، همچنین در کمک کارکنان دانشگاه ها تا حد امکان تلاش کنند.

زلفی گل با تاکید بر توجه به بهره وری در آموزش عالی گفت: در خرید تجهیزات دقت و سعی کنید تجهیزاتی وارد دانشگاه شود که تعداد افراد بیشتری از آن بتوانند استفاده کنند. همچنین نسبت کارمند به هیات علمی باید متناسب باشد و نسبت کارمند به هیات علمی را باید کاهش داد.

وی با تاکید بر رتبه بندی دانشگاه ها و جدی گرفتن آن در دانشگاه نیز گفت: همه دانشگاه ها باید به ازای هر ۳۰۰ عضو هیات علمی یک کارشناس علم سنجی داشته باشند تا رتبه بندی و معیارهای آن را در نظر بگیرد.

وزیر علوم به روسای دانشگاه ها توصیه کرد ارتباطات خود را با امامان جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شهردار و استاندار همچنین با صنایع مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و غیره تقویت کنید.

وی به سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان از مسئولان خواستند در دانشگاه ها حضور یابند. و از روسای دانشگاهها در خواست کردند زمینه حضور مسئولان را در دانشگاه ها فراهم کنند.