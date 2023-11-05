به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیبی معاون اداری مالی وزارت علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور اعلام کرد: احتراماً با عنایت به برنامه‌های دولت مردمی و در راستای حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و پژوهش‌های اساتید دانشگاه‌ها و با توجه به دستور مقام عالی وزارت در این خصوص مقرر شده‌است به تمام اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اعتبار ویژه پژوهانه اختصاص داده شود که مجزا از پژوهانه پرداختی دانشگاه‌ها است.

بر این اساس دانشگاه ها و پژوهشگاه ها حداکثر تا روز گذشته ۱۳ آبان ۱۴۰۲ فرصت داشتند نسبت‌به ورود اطلاعات یا بروزرسانی اطلاعات قرارداد پرسنلی اعضای هیات علمی در سامانه آموزش عالی ساعا (HES ) بخش مربوط به قرارداد پرسنلی اقدام گردد.

همچنین در این نامه عنوان شده بود بدیهی است عدم ارائه اطلاعات در فرصت تعیین‌شده منجر به محرومیت اعضای هیات علمی آن دانشگاه پژوهشگاه از دریافت پژوهانه ویژه خواهد شد.