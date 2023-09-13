سرعت و سبقت غیرمجاز مهمترین عامل تصادفات محور تهران - مشهد است

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تردد پر حجم در جاده‌های استان سمنان طی ایام آخر ماه صفر، تاکید کرد: سرعت و سبقت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در محورهای استان سمنان خصوصاً در کریدور تهران - مشهد به خصوص واژگونی است که از همه زائران رضوی می‌خواهیم در این باره دقت نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه خستگی و خواب آلودگی منجر به واژگونی عامل مهمی است که باید در تردد بین شهری راه‌های استان سمنان لحاظ شود، تاکید کرد: زائران رضوی بعد از دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت در محل ایمن داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان سمنان حرکت بین خطوط و اجتناب از تغییر مسیر ناگهانی را یکی از مهمترین توصیه‌ها در این ایام پیک تردد زائران رضوی در محورهای مواصلاتی استان سمنان دانست و گفت: بستن کمربند ایمنی از مبدا تا مقصد حتماً مد نظر مسافران باشد.

بزرگی با بیان اینکه انحراف به چپ از خط میانی راه در مسیرهای دو طرفه عامل تصادفات رخ به رخ است، بیان کرد: موکب هایی در ورودی و خروجی شهرها پیش بینی شده تا زائران رضوی از این موقعیت استفاده کرده و حتماً استراحت کافی را داشته باشند همچنین نیاز است که زائران رضوی برنامه ریزی بازگشت خود را نیز داشته باشند تا به پیک تردد بر نخورند.