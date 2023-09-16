جلسات عزاداری باید انسان را متحول کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد شامگاه جمعه در سخنرانی مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) در اردستان، اظهار داشت: خداوند به انسان‌ها نعمت‌های بسیاری بخشیده به طوری که در قرآن کریم آمده که نعمت‌های خداوند به دلیل کثرت قابل شمارش نیستند همچنین خداوند فرموده افراد نباید در کمک خود بر دیگران منت بگذارند.

وی افزود: انبیا و پیامبران حجت‌های ظاهری خداوند بر انسان‌ها هستند و به همین دلیل بنابر روایات در حدیث ثقلین دو چیز گران‌بها به نام‌های کتاب قرآن و عترت اهل بیت از پیامبر گرامی اسلام برجای مانده است.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: بنابر روایات نقل شده از امام رضا (ع)، امام کسی است که در حقیقت شخص تنهای روزگار خود بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند از نظر علم و فضیلت نزدیک او باشد همچنین هیچ عالمی را نمی‌توان به امام تشبیه کرد و هیچ شخص جایگزین و بدل نیز ندارد.

طباطبایی‌نژاد بیان کرد: صرف حضور در جلسات عزاداری مهم نیست بلکه باید این جلسات عزاداری و پیاده روی اربعین انسان را از جهت عمل متحول کند و انسان باید به این موضوع دقت کند که این اعمال ائمه خالصانه بوده که باعث شده میلیون‌ها نفر مردم از سراسر دنیا به زیارت اربعین بروند.

وی یادآور شد: نماز، روزه، زکات، حج و ولایت از جمله پایه‌های دین اسلام است که در این میان ولایت مهم‌تر بوده بنابراین طبق روایات اگر یک ولایت و هدایتی برای انسان‌ها وجود نداشته باشد موارد دیگر از بین خواهد رفت.

امام جمعه اصفهان ادامه داد: عقل یکی از نعمت‌های راهنمای خدا برای انسان‌ها است خداوند دو راهنمای باطنی و ظاهری برای افراد قرار داده که عقل یک راهنمای باطنی بوده و پیامبران و اولیا از راهنمایان ظاهری هستند.

آیت الله طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: بعد از شهادت امام رضا (ع)، فرزند ایشان امام جواد (ع) در سن هفت سالگی به امامت رسید و امامان بزرگوار می‌توانند بدون کسب علم و فراگیری دانش، تمام فضائل روزگار و علم‌ها را در خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: پیاده‌روی چند میلیون نفری اربعین در طول تاریخ بی‌نظیر است چرا افراد زیادی در این مسیر پیاده‌روی اربعین به مردم و زائران خدمت می‌کنند برای مثال امسال فردی با مدرک تحصیلی دکترا در این مسیر به شست‌وشوی پای زائران اباعبدالله الحسین مشغول بود.