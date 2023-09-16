به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از افراد کلم بروکلی را به خاطر خواص متعدد آن می‌شناسند اما شاید ندانند کلم بروکلی قاتل سرطان است.

کلم بروکلی به دلیل ترکیبات خاص خود، یکی از سبزی‌های ضد سرطان معرفی شده است. به دلیل وجود فلاونوئیدها به ویژه سولفورافن، بروکلی را به عنوان سبزی ضد سرطان می‌شناسند.

مصرف کلم بروکلی مانع از گسترش سلول‌های سرطانی به ویژه در قفسه سینه می‌شود.

کلم بروکلی حاوی ترکیباتی است که اعصاب را تقویت کرده، دید چشم را بهبود می بخشد و پوست را زیبا می‌کند. پس بروکلی را بیشتر بشناسید و آن را در رژیم غذایی تان بگنجانید.

کلم بروکلی سرشار از خواص سم زدایی، خواص ضد سرطانی؛ خواص ضد التهابی، خواص مبارزه با سرطان و البته مبارزه با بیماری‌های پوست و درمان چاقی است. البته افرادی که تیروئید کم کار دارند باید در مصرف این سبزی احتیاط کنند اما به طور کلی کلم بروکلی سرشار از خواصی است که می‌تواند از معده و روده تا قلب و ریه را تحت تأثیر قرار دهد.

اغلب افرادی که در رژیم غذایی روزانه خود از کلم بروکلی استفاده می‌کنند، بدنی سالم‌تر، پوستی شاداب‌تر و تناسب اندامی بهتر دارند.