به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، جلسه نقد و بررسی نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمیکند» به نویسندگی و کارگردانی مجید شکری روز دوشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۹:۳۰ در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.
در این نشست، کارگردان نمایش، بازیگران و رضا آشفته به عنوان منتقد جلسه حضور خواهد داشت تا جنبههای مختلف نمایش را مورد بررسی و واکاوی قرار دهند.
این نمایش درباره جوانی است که برای متحول کردن زندگی خود، از طریق یک آگهی به موسسهای که مدعی است با ضریب موفقیت بالا این کار را انجام میدهد، مراجعه میکند، او باید از طریق چالشهای متعدد که توسط هوشمصنوعی طراحی میشود، توانایی خود را اثبات کرده و استعدادهای نهفته خود را بشناسد اما در یک نقطه هوش مصنوعی هم از ارائه راهکار به او درمیماند.
نمایش «کسی برای یک گوریل غمگین کاری نمیکند» هر شب ساعت ۱۸ و با مدت زمان ۹۰ دقیقه در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه میرود.
حضور علاقهمندان در جلسه نقد و بررسی آزاد و رایگان است.
