عزاداری شهادت امام رضا(ع) در شهر بافران

خبرگزاری مهر - گروه استانها- محمدمهدی اشرف: روز شهادت امام رضا (ع) و آخرین روز از ماه صفر، مردم مذهبی شهر بافران در حسینیه این شهر دور تا دور مقبره شهدای گمنام در حلقه زده و مداح به شعرخوانی میپردازد و عزاداران ذکر «الوَداع، الوَداع ای شَه کربلا» را پایان هر قسمت از شعر وی تکرار میکنند و نخل عزا نیز در کنار مردم در حرکت است و در دایره میانی عزاداران، زنجیرزنان حضور دارند.
در پایان مراسم که هرساله با شکوه خاصی با حضور مردم دیگر نقاط شهرستان نائین در شهر بافران برگزار میشود، مردم عزادار و حسینی با توسل به ائمه اطهار (ع) و دستههای زنجیر زنی و سینه زنی به صورت مشترک و با نخل گردانی اجر و مزد دو ماه عزاداری را از چهارده معصوم (ع) طلب میکنند.
