رومانی زودتر از سایر اعضای ناتو آرایش نظامی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، گئورگیتا ولاد، معاون رئیس ستاد کل ارتش رومانی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای سرنگون کردن پهپادهای روسیه، گفت که بخارست نیروهای بیشتری به دلتای «دانوب» در نزدیکی مرز اوکراین اعزام خواهد کرد.

ولاد با اشاره به منطقه ساحلی شرق رومانی که با اوکراین مرز مشترک دارد، گفت: تصمیم گرفتیم تا حدود ۶۰۰ سرباز را برای تقویت خطوط دفاعی در بخش شمالی «دوبروجا» اعزام کنیم.

به گفته وی، سامانه‌های راداری بیشتر نیز به منطقه ارسال خواهد شد و سامانه‌های پدافندی نیز به حالت آماده‌باش درخواهند آمد. رومانی همچنین با سایر اعضای ناتو درباره واکنش احتمالی به آنچه او «تجاوز روسیه» خوانده است، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا رومانی آماده استفاده از پدافند هوایی خود علیه پهپادهای روسیه است، گفت که ارتش این کشور «آماده استفاده از تمام قدرت نظامی برای دفاع از قلمرو رومانی است و پاسخ دقیق به سطح تهدید بستگی دارد.»

وزارت دفاع رومانی پنجشنبه هفته گذشته پروازها بر فراز شمال دوبروجا به ویژه نزدیک مرز اوکراین را محدود کرد و از احداث دو پناهگاه بمباران در منطقه Plauru-Ceatalchioi خبر داد. این منطقه در امتداد رود دانوب قرار دارد. بخارست اوایل هفته گذشته مدعی شد که بقایای یک پهپاد مشکوک روسیه را در این منطقه پیدا کرده است.

کلاوس یوهانیس، رئیس جمهور رومانی درباره این مساله گفت: اگر تایید شود که این بقایا متعلق به پهپاد روسیه است، شرایط کاملا غیرقابل قبول خواهد شد و ما آن را نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی رومانی تلقی خواهیم کرد.

کی‌یف دوشنبه هفته گذشته مدعی شد که یک پهپاد روسیه در جریان حمله به شهر بندری « ایزمائیل» در اودسا، سقوط کرده است. روسیه از ماه جولای حمله به زیرساخت‌های نطامی بنادر اودسا و سایر شهرهای اوکراین در دریای سیاه را آغاز کرده است. پیش‌تر شهپادهای کی‌یف به پل «کرچ» که شبه جزیره کریمه را به روسیه متصل می‌کند، حمله کرده بودند.