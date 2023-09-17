به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: خبری مبنی بر کشف جسد مرد جوانی در سرویس بهداشتی خانه‌اش در خیابان رضایی محله تهرانسر از سوی همسایه‌ها به اداره دهم پلیس آگاهی گزارش داده شد.

وی افزود: با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پای در محل حادثه گذاشتند و با جسد مرد حدوداً ۳۰ ساله که براثر ضربه‌ای به سرش به قتل رسیده و بند کلاه هودی‌اش به دور گردنش پیچیده در داخل سرویس بهداشتی مواجه شدند؛ در بررسی‌های ابتدایی نیز مشخص شد همسایه‌ها جسد مقتول را کشف کرده و تردد مشکوک یک فرد ناشناس را در ساختمان دیده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند فرد ناشناسی که در ساختمان تردد داشته، دوست قدیمی مقتول بوده و از گذشته با او مراودات مالی داشته است که همین موضوع، شک تیم جنایی را برانگیخت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان با بررسی‌های تخصصی متوجه شدند، مقتول به دلایل نامشخصی با دوست خود درگیر و در جریان این نزاع به قتل رسیده است؛ کارآگاهان نیز پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جنایت، هویت متهم را شناسایی کردند.

سردار گودرزی ادامه داد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه با اقدامات اطلاعاتی گسترده مخفیگاه متهم در جنوب تهران ردیابی شد که کارآگاهان با دستور قضائی وی را در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت کردند همچنین گوشی سرقت شده مقتول در بازرسی از خانه متهم کشف شد.

وی افزود: متهم که در جریان تحقیقات با اظهارات ضد و نقیض قصد داشت تا مسیر پرونده را تغییر دهد پس از مواجه با شواهد و مدارک موجود مبنی بر دست داشتن در این جنایت هولناک، به قتل دوست خود اعتراف کرد و گفت، با مقتول در خانه‌اش مشغول مصرف مواد مخدر بودیم که ناگهان او به قصد اینکه من را هدف آزار و اذیت شیطانی قرار دهد به من حمله کرد؛ من نیز در جریان این درگیری با یک سنگ بزرگ که در خانه بود به سر او ضربه‌ای وارد کردم؛ پس از جنایت، بند کلاه هودی مقتول را دور گردنش انداختم و جسد را به سرویس بهداشتی کشاندم.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای کشف جرایم احتمالی و روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.