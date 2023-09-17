جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال دوطرفه شد

سرهنگ پیمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد و تردد به صورت دوطرفه انجام میشود.
رئیس پلیس راه البرز متذکر شد: این محدودیت ترافیکی برای تخلیه بار ترافیکی صورت گرفته بود.
کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: محدودیت تردد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد و تردد به صورت دوطرفه انجام میشود.
سرهنگ پیمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد و تردد به صورت دوطرفه انجام میشود.
رئیس پلیس راه البرز متذکر شد: این محدودیت ترافیکی برای تخلیه بار ترافیکی صورت گرفته بود.
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