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۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۵۵

رئیس پلیس راه البرز:

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال دوطرفه شد

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال دوطرفه شد

کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: محدودیت تردد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد و تردد به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

سرهنگ پیمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محدودیت تردد مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران - شمال رفع شد و تردد به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه البرز متذکر شد: این محدودیت ترافیکی برای تخلیه بار ترافیکی صورت گرفته بود.

کد مطلب 5888108

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