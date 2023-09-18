انتشار فهرست اولیه جوایز ملی کتاب آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشینگتن پست، بنیاد ملی کتاب آمریکا با انتشار اسامی کتاب‌های داستانی نامزد کسب این جایزه در سال ۲۰۲۳ فهرست‌های اولیه خود را در بخش‌های مختلف تکمیل کرد. امسال ۱۰ عنوان به فهرست بهترین کتاب‌های داستانی راه‌یافته‌اند که از میان ۴۹۶ عنوان کتاب انتخاب شده‌اند.

فینالیست‌های هر یک از پنج بخش این جوایز شامل داستانی، غیرداستانی، شعر، ادبیات ترجمه و ادبیات کودک و نوجوان ۳ اکتبر معرفی می‌شوند و برندگان در مراسمی در ۱۵ نوامبر معرفی خواهند شد.

ابتدا قرار بود درو بریمور میزبان مراسم معرفی برندگان باشد، اما بنیاد ملی کتاب بلافاصله پس از اینکه او اعلام کرد که برنامه گفتگویش با وجود اعتصابات هالیوود از سر گرفته خواهد شد، دعوت خود را لغو کرد. در بیانیه بنیاد آمده است: ما متعهدیم که اطمینان حاصل کنیم که تمرکز جوایز بر نویسندگان و کتاب‌ها باقی می‌ماند.

فهرست ۱۰ کتاب داستانی سال برتر آمریکا چنین است:

«گروه اوباش تمام ستاره» اثر نانا کوامه آجی-برنیاه

رمانی دیستوپیایی در آمریکا که در آن افراد زندانی در سیستم گسترده زندان خصوصی این گزینه را دارند که برای آزادی خود در مسابقات مرگ به سبک گلادیاتوری بجنگند. آنهایی که در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند، می‌توانند به شهرت برسند که خود عامل سودآوری برای کسانی می‌شود که این بخش‌ها را کنترل می‌کنند. نویسنده از طریق این داستان بی‌رحمانه و مملو از صحنه‌های مبارزه، نقدهای روشن‌تری از مجموعه زندان-صنعتی، سرمایه‌داری، و روش‌هایی که هالیوود و فرهنگ سلبریتی‌ها از استعداد سیاه‌پوستان بهره‌برداری می‌کنند، ارائه می‌کند. ران چارلز منتقد واشینگتن پست درباره این کتاب نوشته: بینش دیستوپیایی را به قدری ناراحت کننده و روشنگرانه ارایه می‌کند که باید برای همیشه درک‌مان از اینکه چه کسی هستیم و چه کاری می‌توانیم انجام دهیم را تغییر دهد.

«هولر، کودک» اثر لاتویا واتکینز

واتکینز در این مجموعه خیره کننده از داستان‌ها، شخصیت‌های غرب تگزاس در مواجهه با از دست دادن، ناامیدی و خیانت را به تصویر کشیده است. در داستان «مادر» زنی توسط روزنامه‌نگاران تعقیب می‌شود و ادعا می‌کند پسر تازه درگذشته‌اش مسیح است. در داستانی دیگر حدی که راوی برای محافظت از فرزندش جلو می‌رود، حتی زمانی که با این کار خودش تهدید به نابودی می‌شود، نشان داده می‌شود. بیشتر این داستان‌ها به آشکار شدن قدرت یک زن مربوط است، خواه او یک مادر خشن باشد یا یک همسر بداخلاق. آنی برک در نقد خود نوشت: مجموعه ۱۱ داستان لاتویا واتکینز درباره خانواده‌های سیاه پوست در غرب تگزاس ویترینی جذاب از مردمی عادی است که در تلاش برای کنار آمدن با شرایط موجود هستند و با دقت و فشرده ترسیم شده‌اند.

«غارت» اثر تانیا جیمز

این رمان حماسی تاریخی در هند قرن هجدهم با یک چوب‌کار نوجوان و یک ساعت‌ساز فرانسوی شروع می‌شود که وظیفه دارند یک شیء خارق‌العاده بسازند: یک ببر مکانیکی در اندازه واقعی. در نهایت این بریتانیایی‌ها هستند که ببر مکانیکی را با سایر مصنوعات غارت شده به انگلستان فرستاده‌اند. عباس طرحی جسورانه برای بازپس گیری این شی پیشنهاد می‌کند، زیرا معتقد است نمایش عمومی آن می‌تواند به آنها این فرصت را بدهد که نشان خود را در تاریخ بگذارند. ران چارلز در نقد کتاب نوشت: جیمز یک مینیاتوریست استاد است که می‌تواند توهم یک حماسه را در یک فصل ایجاد کند و از تغییر اساسی مکان و لحن رمان هراسی ندارد. کتاب او پر است از نشانه‌هایی از یک پادشاهی در حال فروپاشی...

«خاموشی‌ها» اثر جاستین تورس

داستان درباره راوی ۲۰ ساله ناشناسی است که به ملاقات مردی در حال مرگ به نام خوان می‌رود که اولین بار در ۱۷ سالگی، زمانی که هر دو در بیمارستان روانی بیمار بودند، ملاقاتش کرده بود. حالا به او قول می‌دهد پروژه ناتمام خوان را که شامل یک مطالعه تحقیقاتی منتشر شده در سال ۱۹۴۱ است، تکمیل کند. این کتاب ۱۰ اکتبر منتشر می‌شود.

«این عدن دیگر» اثر پل هاردینگ

این رمان که در فهرست اولیه جایزه بوکر نیز قرار گرفت، به جامعه‌ای منزوی در سواحل مین می‌پردازد که توجه افراد سرزمین اصلی را به خود جلب می‌کند. هاردینگ که برنده پولیتزر است، احساسات عمیقی را در این داستان که از ماجرای اسکان اجباری یک جامعه مختلط نژادی منزوی در سال ۱۹۱۲ الهام گرفته شده روایت می‌کند. بنجامین هانی که قبلاً به بردگی گرفته شده بود و همسر ایرلندی تبارش پاتینس بیش از یک قرن قبل در جزیره اپل ساکن شدند. در حال حاضر جامعه شامل خواهر و برادرهای تئوفیلوس و کندیس لارک و چهار فرزند معلول ذهنی آنها است و یک جانباز جنگ داخلی هم در درختی توخالی زندگی می‌کند و چند خانواده کوچک دیگر. با رشد بحث اصلاح نژادی، ایالت طرحی را برای پاکسازی جزیره به راه می‌اندازد. روایت هاردینگ به احساسات پیچیده اعضای جامعه در مورد جابجایی آنها شکل و وزن می‌بخشد. اینوندی اسمیت، منتقد نشریه «پست» نوشت: ساکنان شهر عجیب هستند، در دنیایی طبیعی که هاردینگ با همان احترام غیرعاطفی که در کتاب برنده جایزه پولیتزرش «تینکرز» به کار برد، به تصویر می‌کشد.

«مردم معبد» اثر عالیه بلال

مجموعه داستان‌های کوتاه بلال داستان‌های افراد جامعه امت اسلام را در طول چندین دهه بیان می‌کند. بلال در مصاحبه‌ای گفت که در داستان‌هایش نه فقط درباره تجربه مسلمانان سیاهپوست، بلکه درباره داستان بزرگتر مذهب آفریقایی آمریکایی‌ها نوشته است. او در این مجموعه تنش‌های نهفته در زندگی مسلمانان سیاه پوست در دهه ۱۹۷۰ آمریکا را به تصویر می‌کشد. در «نیومکزیکو»، یک مامور مخفی اف‌بی‌آی سیاه‌پوست در حین تحقیق درباره رهبر امت اسلام، با احساسات همدردی نسبت به این گروه دست و پنجه نرم می‌کند. یک برادر و خواهر در داستانی دیگر در مراسم خاکسپاری پدرشان رازهای تکان دهنده‌ای را می‌فهمند و در داستانی دیگر در مورد وفاداری و هویت‌ گفته می‌شود تا خوانندگان بتوانند در باورهای متضاد خود تأمل کنند. اریک سیمونوف این کتاب را شامل داستان‌های منحصربه‌فردی خواند که بینش بزرگی در مورد جامعه‌ای ارائه می‌دهند که در ادبیات مورد بررسی قرار نگرفته است.

«پونی‌بوی» اثر الیوت دانکن

راوی داستان با مساله هویت جنسیتی و مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می‌کند. وقتی او به سمت اعتیاد عمیق‌تر می‌رود، با دوستانی که می‌خواهند به او کمک کنند، بیگانه می‌شود و در نهایت برای بازپروری به خانه بازمی‌گردد و در کنار خانواده شجاعت خود را به دست می‌آورد.

«نگهبان شب» اثر جین آن فیلیپس

داستانی از توجه بدیع به جزییات و یک مراقبه عالی در مورد خانواده‌های از هم پاشیده در ویرجینیای غربی پس از جنگ داخلی در سال ۱۸۷۴. کانالی ۱۲ ساله و مادر لالش الیزا به آسایشگاه دیوانگان تحویل داده می‌شوند. رمان که بین سال‌های ۱۸۷۴ و ۱۸۶۴ در نوسان است، پازل‌های روایی می‌سازد و آنها را پر می‌کند. وندی اسمیت در نقد خود در «پست» خاطرنشان می‌کند: آسیب ماندگار جنگ، داستان‌های جین آن فیلیپس را از اولین رمانش تا کنون شکل داده و اکنون توجه او به جنگ داخلی در «نگهبان شب» زیبا و غم‌انگیز است.

«شورایی از عروسک‌ها» اثر مونا سوزان پاور

در جدیدترین کتاب پاور سه نسل از زنان سرخپوست داخوتا با میراثی از بدرفتاری توسط دولت آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند. داستان به طور معکوس شروع می‌شود؛ در شیکاگو دهه ۱۹۶۰ با لیلیان یک دانش‌آموز کلاس دومی، در بخش بعدی به لیلیان می‌پردازد که در دهه ۱۹۳۰ با مادری ثابت و پدری الکلی و بی‌ثبات در داکوتای شمالی بزرگ می‌شود و در بخش سوم که در دهه ۱۸۸۰ اتفاق می‌افتد، مادر لیلیان، کورا، به یک مدرسه شبانه روزی بدنام در پنسیلوانیا فرستاده می‌شود که از او خواسته می‌شود تمام وسایل شخصی خود را بسوزاند، موهایش را کوتاه کند و فرهنگ و سنت‌های بومی را کنار بگذارد. دانش عمیق پاور از تاریخ بومی در تصویرسازی دقیق مکاتب سرخپوست به دست می‌آید و مبارزات شخصیت‌ها با آسیب‌های نسلی را که در تلاش برای حفظ ارتباط خود با گذشته به وجود می‌آیند، روشن می‌کند.

«پایان دوران طبل» اثر هانا پیلواینن

این رمان ساکنان یک دهکده کوچک سوئدی در قطب شمال در سال ۱۸۵۲ را دنبال می‌کند و رابطه بین یک کشیش با شمن دهکده را که گله‌دار گوزن شمالی است نشان می‌دهد و در نهایت کار به خشونتی تراژیک ختم می‌شود. نویسنده با جزییات تفاوت دو فرهنگ را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد وقتی آداب مسیحی با آداب و رسوم بومیان دوردست برخورد می‌کند چه اتفاقی می‌افتد. پیلواینن برای تحقیق درباره رمانش که در شهر کوچکی در قرن نوزدهم اسکاندیناوی اتفاق می‌افتد، ۶ بار به مرکز قطب شمال رفت و با خانواده‌ای از گله‌داران گوزن شمالی بومی ملاقات کرد.