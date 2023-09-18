نامه رئیس سابق مجلس به رهبری درباره تبلیغات کنکور بود

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای اعمال ماده ۱۰۰ آئین‌نامه داخلی در خصوص اصلاح طرح قانون کنکور در اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ رئیس وقت مجلس نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مسائلی را نسبت به کنکور و کلاس‌های آن و نحوه برگزاری کنکور بیان کرد. دفتر رهبری، نظر ایشان را به این شکل منعکس کرد که شورای انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود و اعلام نظر کند.

وی بیان کرد: مطابق دستور مقام معظم رهبری در موضوعاتی که شورای انقلاب فرهنگی ورود می‌کند، مجلس شورای اسلامی اجازه ورود ندارد و برعکس آن هم صادق است؛ با این استناد شورای عالی فرهنگی مصوبه‌ای درباره کنکور در سال ۱۴۰۱ داشت و ما الان و در آخر شهریور ماه سال ۱۴۰۲ می‌خواهیم نسبت به این مصوبه اظهارنظر کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، فرهنگی و بهداشت و تعدادی از اشخاص حقیقی از مجلس عضو شورای انقلاب فرهنگی هستند و در زمان تصویب مصوبه شورا حضور داشتند، اگر نظر و جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی چیز دیگری بود باید درباره آن مخالفت می‌شد.

نادران گفت: این مصوبه به امضای رئیس جمهور رسیده و از سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، حالا ما به یکباره می‌خواهیم این مصوبه را متوقف کرده و سیستم را تغییر دهیم، آن هم در شرایطی که کمیسیون آموزش و هیئت رئیسه می‌تواند با شورای انقلاب فرهنگی صحبت کند.

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این نماینده، گفت: درباره نامه رئیس سابق مجلس به رهبری این توضیح لازم است که بگویم آن نامه پیرامون آسیب‌های تبلیغات کنکور در صداوسیما بود که حجم تبلیغات کنکور خیلی زیاد بود. در آن نامه این موضوع به رهبری منعکس شد که اینقدر تبلیغات کنکور نباشد و به جای نشان دادن فرمول، علم را به دانش آموزان نشان دهند.