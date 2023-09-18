توجه به بخش کودک از اولویت های حوزه هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد امروز دوشنبه طی نشستی با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ضمن ارزشمند ارزیابی کردن هم گراییها، به تشریح اهداف و چشم انداز برنامههای این مجموعه، به ویژه در حوزه کودک و نوجوان پرداخت و اظهار کرد: بخش کودک از اولویتهای حوزه هنری است.
منفرد به بازنگری بوم حوزه هنری و طرح ریزی برنامههای ۳ ساله مجموعه اشاره کرد و افزود: کار با موضوع «هویت» برای مخاطبان کودک و نوجوان مهمترین هدف ترسیم شده برای حوزه هنری استان در سالهای پیش رو است و بستری مناسب برای تعامل و همگرایی هر چه بیشتر با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان فراهم میکند.
وی این روند را گام به گام و تدریجی اعلامکرد و با اشاره به تشکیل میز کودک، تولید کتاب و آمادهسازی تئاتر و نمایشهای عروسکی گفت: طی سال گذشته تولید نمایش عروسکی «مرد مهربان جنگل» با استقبال همراه بود و برای سال جاری، آماده سازی و اجرای قسمت دوم این نمایش در دستور کار قرار دارد.
منفرد همراهی در برگزاری جشنواره قصه گویی کانون را مورد استقبال قرار دارد، افزود: در صورت اندیشیدن تمهیدات لازم آمادگی این را داریم تا در این جشنواره جایزه ویژه ای برای قصه گویی حول معرفی مفاخر و قهرمانان گیلانی اهدا کنیم.
رئیس حوزه هنری گیلان به اهمیت چاپ و انتشار کتابهای کودک، با موضوع قصه و قصه گویی اشاره کرد و ادامه داد: حمایت این مجموعه از نویسندگان و مشارکت در چاپ و انتشار این آثار در اولویت قرار دارد.
وی بر حمایت از اکران پویا نمایی بچه زرنگ از تولیدات کانون پرورش فکری تاکید و به نقش مهم حوزه هنری به عنوان پخش کننده برنامههای حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: برای اکران این پویا نمایی در مرکز استان و سینما سپیدرود رشت برنامه ریزی میکنیم.
منفرد فعالیتهای کودک محور از اهمیت بالایی برخوردار است، بیان کرد: برای اجرای برنامههای مشترک و راه اندازی لیگهای کتاب خوانی برای این گروه سنی آمادگی داریم.
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