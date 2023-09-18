به گزارش خبرنگار مهر، فرش ایرانی شهره جهانی دارد. فرش‌های استان قم حکم تابلو نقاشی را داشته که تولیدکننده برای آن قیمت تعیین می‌کند. به گفته کارشناسان، به لحاظ معنوی فرش ایرانی پرچم دوم کشور به شمار می‌رود. امروز باشگاه پرسپولیس به کریستیانو رونالدو، فوتبالیست تیم عربستان یک تخته فرش دستبافت اهدا کرد.

به گفته کارشناسان بازار، این فرش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد در صورتیکه در فضای مجازی گفته شده بود ارزش این فرش بیش از ۳ میلیارد تومان است.

گفتنی است وضعیت بازار فرش شرایط مطلوبی ندارد اما قیمت هر قالیچه دستبافت استان قم بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.