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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۴۳

قالیچه رونالدو چقدر می‌ارزد؟

قالیچه رونالدو چقدر می‌ارزد؟

امروز باشگاه پرسپولیس به کریستیانو رونالدو، فوتبالیست تیم النصر عربستان یک تخته فرش دستبافت اهدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرش ایرانی شهره جهانی دارد. فرش‌های استان قم حکم تابلو نقاشی را داشته که تولیدکننده برای آن قیمت تعیین می‌کند. به گفته کارشناسان، به لحاظ معنوی فرش ایرانی پرچم دوم کشور به شمار می‌رود. امروز باشگاه پرسپولیس به کریستیانو رونالدو، فوتبالیست تیم عربستان یک تخته فرش دستبافت اهدا کرد.

به گفته کارشناسان بازار، این فرش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد در صورتیکه در فضای مجازی گفته شده بود ارزش این فرش بیش از ۳ میلیارد تومان است.

گفتنی است وضعیت بازار فرش شرایط مطلوبی ندارد اما قیمت هر قالیچه دستبافت استان قم بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود.

کد مطلب 5888773
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
      5 0
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      3ملیارد
    • علی IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
      5 2
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      حداقل بالای ۵۰۰میلیون قیمت این فرش هست واز جیب مردم درمانده استخراج شده وحرام است
    • رادمهر IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      0 0
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      ۱۵۰ میلیون خریدارم

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