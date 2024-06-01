جزییاتی از یک آزادراه استراتژیک؛ شیراز-اصفهان یادگار شهید رئیسی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به موقعیت ایران در منطقه و عبور کریدورهای شمال - جنوب و شرق به غرب از کشورمان، توسعه و تکمیل کریدورهای آزادراهی به منظور افزایش سهم ایران در بازار ترانزیت کالا و مسافر منطقه بسیار ضروری است.

کریدور آزادراهی شمال - جنوب مرکز کشور به منظور ارتباط دریای خزر به خلیج فارس طراحی و در دست اجرا است و این کریدور از بندرانزلی آغاز و پس از عبور از شهرهای رشت، قزوین، تهران، اصفهان و شیراز به شهر بندری بوشهر منتهی می‌شود.

هم‌اکنون ۲۱۲ کیلومتر از کل آزادراه شیراز - اصفهان در ۶ قطعه در مهرماه سال گذشته با حضور آیت‌الله رئیسی به بهره‌برداری رسید قطعه هفتم این آزادراه به طول ۱۳ کیلومتر در دست اجرا است.

آزادراه شیراز - اصفهان بخشی مهم و تکمیل کننده پازل کریدور شمال به جنوب به‌شمار می‌رود و نقش هدایت ترانزیت را از مرکز کشور به سمت جنوب (بالعکس) برعهده دارد، این آزادراه به عنوان مسیری میانبر بین دو مرکز مهم استان‌های فارس و اصفهان را به هم متصل می‌کند و از سوی دیگر با توجه به کاهش چشمگیر طول مسیر (۱۳۴ کیلومتر فاصله شیراز - اصفهان) و زمان سفر (۱۲۰ دقیقه)، نقش به‌سزایی در کاهش ۱۳۶ میلیون لیتر مصرف سوخت (سالانه) ایفا می‌کند.

همچنین با توجه به مشخصات فنی بالای این محور نسبت به جاده قدیم، سبب افزایش ایمنی سفر و کاهش سوانح رانندگی در این بخش از کریدور شده است.

بر اساس این گزارش، از سوی دیگر با توجه به وجود دو قطب مهم گردشگری اصفهان و شیراز در این محور، بهره‌برداری از این آزادراه در توسعه صنعت ایرانگردی، گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

تکمیل کریدور شمال - جنوب کشور در گرو اتمام ساخت قطعه ۸ آزاد راه است

همان طور که ذکر شد، آزادراه شیراز - اصفهان به طول کلی ۳۷۰ کیلومتر بخشی از کریدور شمال به جنوب آزادراهی مرکز کشور است.

این آزادراه به دو قسمت تقسیم شده، که یک قسمت آن از شهر شیراز تا ایزد خواست و قسمت دیگر آن از ایزد خواست تا شهر اصفهان به شمار می‌رود.

عملیات اجرایی آزادراه شیراز - ایزد خواست به طول ۲۲۵ کیلومتر در ۷ قطعه برنامه‌ریزی شد که قطعات یک، دو و سه آن به طول ۱۰۷ کیلومتر در حدفاصل شهرهای سده تا ایزد خواست از مناطق سد ایزد خواست، کوه مروارید، روستای خسرو شیرین و رودخانه سفید عبور می‌کند.

نیازمند ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام قطعه هفت آزادراه شیراز - اصفهان

همچنین قطعات چهار، پنج، شش و هفت به طول ۱۱۸ کیلومتر حدفاصل شهرهای سده تا شیراز از مناطق تنگ براق، دشت کام‌فیروز، تنگ بستانک و تنگ خیاره گذشته و به بزرگراه شیراز - سپیدان متصل می‌شود.

ناگفته نماند، قطعه هفتم این آزادراه با طول ۱۳ کیلومتر هم‌اکنون با ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث قرار دارد و برای اتمام عملیات این قطعه نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

شایان ذکر است، بخش دیگر این آزادراه از ایزد خواست تا اصفهان به طول حدود ۱۱۶ کیلومتر حدفاصل شهرضا - سه راهی مبارکه - ایزد خواست در دست مطالعه است و طبق برنامه زمانی تعیین شده عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.

همچنین، مطالعات قطعه هشتم آزادراه شیراز - اصفهان اخیراً به اتمام رسیده و این قطعه ۱۳ کیلومتر خواهد بود که تاکنون تجهیزات کارگاهی انجام نشده اما قرارداد اجرایی آن ابلاغ شده است.

قطعه هشتم آزادراه شیراز - اصفهان به عبارت دیگر قطعه اول آزادراه شیراز - بوشهر محسوب می‌شود که بزرگراه حسینی الهاشمی شیراز را به این قطعه متصل می‌کند و یکی از خروجی‌های شیراز به سمت شهر بوشهر خواهد بود.

رضا محمدیان مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه شیراز - اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پس‌از هفت ماه از افتتاح این آزادراه، نرخی برای اخذ عوارض تصویب نشده است، گفت: تا به امروز نرخی برای اخذ عوارض از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی تعیین نشده در حالی که دوربین‌های عوارضی آزادراه شیراز - اصفهان از (بیست‌ونهم، اسفندماه سال گذشته) ۱.۴ میلیون پلاک عبوری را ثبت کردند که اگر نرخ عوارضی تعیین می‌شد، بی‌شک از درآمد عوارضی‌ها طی مدت ذکر شده، زمینه و بودجه تکمیل قطعه هفت این آزادراه فراهم بود.

مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه شیراز - اصفهان در ادامه تاکید کرد: هم‌اکنون ۱۲ سامانه عوارضی از ابتدا تا انتهای مسیر آزادراه (ایزد خواست تا پایان قطعه ۶) فعال و رقم عوارضی آزادراه متغیر و بر اساس پیمایش خودرو سواری است، همچنین ۱۲ سامانه و ۳۶ دوربین، پلاک‌خوانی و ثبت نوع خودرو را در مسیر یاد شده نصب شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات اعتبار مالی قطعه هفتم این آزادراه توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود و برای اجرای این قطعه هزار و ۴۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد که ۸۰۰ میلیارد تومان آن از طریق مشارکت تأمین شده و حدود ۷۰ درصد تأمین اعتبار از سوی دولت و ۳۰ درصد دیگر توسط شرکت خواهد بود.

این مسؤول گفت: همچنین قرار بود از طریق مولدسازی اراضی دولتی، سازمان خصوصی سازی یک قطعه زمین به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان را به فروش برسد و منابع مالی آن را در اختیار شرکت قرار گیرد، اما مشتری پیدا نشد، که پیشنهاد دادیم زمین را اختیار شرکت قرار دهند تا با فروش آن منابع مالی را تأمین کنیم، تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

محمدیان با اشاره به اینکه پیشنهاد نرخ عوارضی شرکت بین ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان است، افزود: نرخ پیشنهادی به وزارت راه ارجاع شده اما فعلاً خبری از تصویب و ابلاغ آن نیست، از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود نسبت به این اقدام تسریع داشته باشد، زیرا هم‌اکنون در شرایط عادی ماهانه حدود دو تا ۲.۵ میلیارد تومان برای نگهداری آزادراه شیراز - اصفهان هزینه می‌شود، به همین دلیل ضرورت دارد هر چه سریع‌تر عوارضی این آزادراه برقرار شود.

به گفته مدیرعامل ساخت پروژه شیراز - اصفهان، ارزش روز این پروژه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که اگر نرخ پیشنهادی عوارض شرکت تصویب شود، پس‌از ۱۸ سال سرمایه بازگشت خواهد داشت به همین دلیل سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری ندارند. هم‌اکنون برای پروژه شیراز - بوشهر تنها برای تأمین مالی ۲۵ درصد آن ورود کردیم و ۵۰ درصد دولت اما برای ۲۵ درصد باقی‌مانده سرمایه‌گذاری استقبال نکرده است.

این مسؤول در پایان تصریح کرد: در زمان افتتاح این آزادراه پلیس راه، راهداری، محیط زیست، استانداری، فرمانداری‌های منطقه صورتجلسه تحویل را امضا کردند و الزامات ایمنی آزادراه را طی کردیم و مشکلاتی در خصوص بیمه خودرو در تصادفات احتمالی وجود ندارد.

محمدیان گفت: هم‌اکنون روزانه میانگین ۹ هزار دستگاه خودرو سواری در این آزادراه تردد دارند؛ کل مسیر آزادراه به نیوجرسی مجهز و ۵۷ هزار نیوجرسی ۶ متری مفصل‌دار در مسیر آزادراه نصب شده است.

تغییر اسم آزادراه شیراز - اصفهان به «آزادراه شاهچراغ»

به گزارش مهر، سال گذشته همزمان با افتتاح آزادراه شیراز - اصفهان، طبق دستور شهید آیت‌الله رئیسی بنا شد تا اسم این آزادراه به «آزادراه شاهچراغ» تغییر کند.

اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم آزادراه پس‌از هفت سال

حسین مینایی رئیس هیأت مدیره شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه شیراز - اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: شرکت ساخت، نگهداری و احداث آزادراه شیراز - اصفهان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع، از بودجه این وزارتخانه در اجرای آزادراه استفاده نشده است.

وی ادامه داد: کریدور شمال - جنوب یکی از پروژه‌های اصلی و مهم کشور در حوزه حمل و نقل و ترانزیت است و زمانیکه آزادراه شیراز-اصفهان به بوشهر و در نهایت عسلویه وصل شود، گامی بلند در زمینه اجرایی شدن کریدور شمال-جنوب برای کشورمان و تحقق دستاوردهای آن رخ می‌دهد.

رئیس هیأت مدیره شرکت احداث و نگهداری آزاد راه شیراز - اصفهان تاکید کرد: هر هفت سال آزادراه ساخته شده نیازمند ترمیم مجدد است، زمانیکه تاکنون عوارضی در آزادراه شیراز - اصفهان تعیین و اخذ نشده قطعاً پس‌از هفت سال با کمبود اعتباری مواجه خواهیم شد زیرا برای ترمیم نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان منبع مالی است این در حالیست که حمل و نقل پایه اصلی توسعه کشور و یکی از عناصر پیشرفت و توسعه هر کشوری زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت آن است.

مینایی در پایان خاتمه خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند، هم‌اکنون برای ساخت هر یک کیلومتر از قطعات باقی مانده آزادراه شیراز - اصفهان باید ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه کرد اما زمانیکه نرخ عوارضی تصویب و ابلاغ نشود این پروژه کند پیش خواهد رفت به دلیل ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی تمهیدات جدی داشته باشد.