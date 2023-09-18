بازدید هیئت بازرسی کمیسیون اصل ۹۰ از پروژه علمی چشمه نور ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان گفت: به دنبال تشکیل پرونده‌ای در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و علمی در موضوع راه‌اندازی ابر پروژه علمی و فن‌آوری «چشمه نور ایران»، هیأت بازرسی کمیسیون اصل نود بازدیدی از این پروژه داشت.

وی توضیح داد: چشمه نور یا شتابگر ملی راهی میانبر برای جهش علمی و فناوری کشور در منطقه و دنیا به شمار می‌رود و آثار توسعه‌ای قابل توجهی در علوم پزشکی، نانو، فیزیک، الکترونیک، مهندسی مواد، صنایع غذایی، کشاورزی و فناوری هسته‌ای برای کشور به ارمغان می‌آورد و در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارد و زمینه‌ساز همه پیشرفت‌های علمی کشور در آینده خواهد بود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس یادآور شد: این طرح در سال ۸۸ به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های علمی کشور در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ با ابلاغ مقام معظم رهبری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و مأموریت اجرای این طرح بزرگ ملی به پژوهشگاه دانش‌های بنیادی سپرده شد. در سال ۱۳۹۰ طبق تفاهم نامه‌ای بین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ۵۰ هکتار از زمین‌های دانشگاه در مجاورت پارک علم و فناوری در جاده باراجین به این پروژه اختصاص یافت.

وی افزود: بر همین مبنا هیأت بازرسی کمیسیون اصل نود با همراهی مسئولان استانی و مسئولان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، برخی اساتید دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین از محل اجرای این پروژه مهم علمی بازدید کرد؛ چشمه نور یا شتابگر سنکروترون یک زیرساخت کلان حوزه فناوری محسوب می‌شود که یک مکان مانند استادیوم‌های فوتبال را فرض کنید که دورتادور آن آزمایشگاه‌های مختلف تعبیه شده و دور آنها الکترون شتاب داده می‌شود و نور ساطع شده که میلیون‌ها برابر درخشنده‌تر از نور خورشید است به این آزمایشگاه‌ها می‌رسد و برای کارهای علمی و تحقیقاتی و شناسایی اجسام و جانداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خضریان در تشریح وضعیت پروژه چشمه نور گفت: با عنایت به مشاهدات میدانی، گزارشات دریافتی و گفتگو با مسئولان دستگاه‌ها، طی ۱۰ سال گذشته شاهد ترک فعل‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و همچنین عدم اجرای تعهدات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در تربیت نیروی انسانی هستیم.

وی بیان کرد: هیأت بازرسی کمیسیون اصل نود بلافاصله پس از نظارت میدانی صورت گرفته گزارشی از شرایط ترک فعل‌هایی تهیه کرد که متأسفانه این ابرپروژه را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است؛ قرار شد با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در اجرای پروژه نسبت به برنامه پیش بینی شده وجود دارد و با توجه به توافق انجام شده بین پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه بین‌المللی قزوین در خصوص تربیت نیروی متخصص فعال برای پیش برد این پروژه جلساتی با حضور رئیس سازمان برنامه، معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور و وزیر علوم برگزار شود تا با تعیین زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل این پروژه، برنامه‌ریزی‌هایی برای جبران عقب ماندگی‌ها در بخش‌های مختلف انجام شود.