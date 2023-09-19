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کد مطلب 5889900
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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶

روایتی از تعداد شرکت‌کنندگان تجمع ضدانقلاب در نیویورک

روایتی از تعداد شرکت‌کنندگان تجمع ضدانقلاب در نیویورک

روایت خبرنگار صدا و سیما از تعداد شرکت‌کنندگان تجمع ضدانقلاب در نیویورک را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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