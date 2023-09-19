دریافت 11 MB کد مطلب 5889900 https://mehrnews.com/x33574 ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶ کد مطلب 5889900 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶ روایتی از تعداد شرکتکنندگان تجمع ضدانقلاب در نیویورک روایت خبرنگار صدا و سیما از تعداد شرکتکنندگان تجمع ضدانقلاب در نیویورک را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایران اسلامی میدان و دیپلماسی را در کنار هم قرار داده است سطح روابط ایران و پاکستان با توجه ظرفیتهای موجود ناکافی است ظلمستیزی ماموریت اصلی انبیا و نقطه اشتراک همه ادیان الهی است تغییر رفتار زورگویانه موجب جلب اعتماد ایران خواهد بود/ حضور آمریکاییها در خلیج فارس موجب ناامنی است برچسبها شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی سفر رئیسی به نیویورک سازمان ملل متحد گروهک منافقین نیویورک
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