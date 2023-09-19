به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر به نیویورک، در دیدار آقای «انوار الحق کاکر» نخست وزیر پاکستان، که در هتل محل اقامت هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سطح روابط دو کشور را با توجه ظرفیت‌های موجود ناکافی دانست و بر ضرورت تلاش مسئولان ایرانی و پاکستانی برای تسریع در رفع موانع موجود در مسیر گسترش روابط دو کشور با بهره‌گیری از طرح‌ها و روش‌های مبتکرانه تاکید کرد.

رئیس جمهور در این دیدار همچنین با بیان اینکه تغییرات بین‌المللی هیچ تأثیری بر روابط خوب ایران و پاکستان نمی‌گذارد، از مرز مشترک میان دو کشور به‌عنوان فرصت یاد کرد و گفت: از نگاه ایران مرز با کشور همسایه پاکستانی فرصتی برای گسترش تبادلات تجاری و توسعه مناطق مرزی است.

«انوار الحق کاکر» نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز تأسف از حجم پایین روابط تجاری دو کشور به‌رغم وجود ظرفیت‌های عظیم در ایران و پاکستان، از عزم کشورش برای ارتقای سطح همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران از طریق گسترش مبادلات تجاری و ایجاد راه‌های مواصلاتی جدید خبر داد.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی پاکستان، بر ضرورت حفظ امنیت مرزهای دو کشور تاکید کرد و گفت: مردم ایران باید از همسایگی با پاکستان احساس امنیت و آسودگی داشته باشند.

دو طرف در این دیدار همچنین راه‌های افزایش همکاری درباره انتقال انرژی در منطقه را بررسی کردند.