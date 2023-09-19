به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در این مسابقات توسط امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال نقره و محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی آمریکا با ۱۴۸ امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با کسب ۱۱۰ امتیاز بعنوان نایب قهرمانی دست یافت. تیم گرجستان نیز با ۸۰ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ رضوان کواکس از رومانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۴ علی عباس رضازاده قهرمان اروپا از آذربایجان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۲ مقابل زلیم خان آباکاروف قهرمان جهان از آلبانی مغلوب شد و با توجه به شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، رضا اطری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱ بر ۱ (اخطار ۳۰ ثانیه) مغلوب کودای اوگاوا از ژاپن شد و با توجه به شکست این حریف ژاپنی مقابل کشتی گیر آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر یانیس مادی از کومور را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر صفر استفان کومان از رومانی را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ مقابل نیکولاس بونه لی از آمریکا به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب اسماعیل موسوکایف دارنده مدال برنز جهان از مجارستان شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۶ برابر شامیل ممدوف از روسیه مغلوب و پنجم شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۱ پاتریک اولنزین از لهستان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر ماگومد خانیف از آذربایجان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این دیدار ارنظر آکماتالیف دارنده مدال نقره و برنز جهان از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ مقابل رمضان رمضان اف کشتی گیر روسی الاصل و دارنده مدال نقره اروپا از بلغارستان پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۵ مغلوب زاین رترفورد دارنده مدال نقره جهان از آمریکا شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر علی پاشا عمرپاشایف از بلغارستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب زائوربک سیداکوف قهرمان المپیک و جهان از روسیه شد و باید توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر آوتاندیل کنتچادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان را مغلوب کرد. وی در مبارزه بعدی با نتیجه ۱۱ بر ۴ مقابل ختیگ تسابولوف دارنده مدال نقره و برنز جهان از صربستان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ رمضان ساری از ترکیه را شکست داد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب احمد عثمان اف از روسیه شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۵ بر ۱ احمد ماگومدوف از مقدونیه را از پیش رو برداشت و به دیدار رده بندی راه یافت. نخودی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر اورخان عباس اف از آذربایجان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ و ضربه فنی جایدن لاورنس از استرالیا را از پیش رو برداشت. وی در دور سوم با نتیجه ۱۱ بر صفر بات اردن بیامباسورین از مغلوستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت. وی در این مرحله مایلز ناظم امینه دارنده مدال برنز المپیک از سن مارینو را با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یزدانی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جاورایل شاپیف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. نماینده کشورمان در دیدار فینال در مصاف با دیوید تیلور قهرمان جهان و المپیک از آمریکا با نتیجه ۹ بر ۳ و ضربه فنی مغلوب و ضمن کسب سهمیه المپیک پاریس، صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل وومین جانگ از کره جنوبی به پیروزی دست یافت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۹ مغلوب زاهید والنسیا از آمریکا شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، آذرپیرا حذف شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۲ بنجامین هانیس از ایتالیا را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ تاکاشی ایشیگورو از ژاپن را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۴ و ضربه فنی مغلوب عبدالرشید سعداله یف قهرمان جهان و المپیک از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۲ دزیانیس خرامیانکوف از بلاروس را از پیش رو برداشت. وی در دور سوم مقابل یونووان اسمیت از پورتوریکو با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۴ دانیل لیگتی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. زارع در این مرحله با نتیجه ۴ بر صفر از سد طاها آکگول قهرمان المپیک و جهان از ترکیه گذشت و با جبران شکست سال گذشته، راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۱ بر صفر گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال نقره و برنز المپیک از گرجستان را از پیش رو برداشت و ضمن کسب سهمیه المپیک پاریس، مقتدرانه به مدال طلا دست یافت.

رده بندی انفرادی و تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: ۱- استوان میچیچ (صربستان) ۲- ری هیگوچی (ژاپن) ۳- زلیم خان آباکاروف (آلبانی) و آرسن هاراتونیان (ارمنستان) ۵- میرامبک کارتبای (قزاقستان) و زائور اوگویف (روسیه) ... ۸- میلاد والی زاده (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- ویتالی آروجایو (آمریکا) ۲- عباس گادژی ماگومدوف (روسیه) ۳- تایربک ژوماشبک اولو (قرقیزستان) و شوتا پارتنادزه (گرجستان) ۵- کودای اوگاوا (ژاپن) و والنتین بلیاستسکی (اوکراین) ... ۲۱- رضا اطری (ایران)

۶۵ کیلوگرم: ۱- اسماعیل موسوکایف (روسیه) ۲- سباستین ریورا (پورتوریکو) ۳- شامیل ممدوف (روسیه) و وازگن توانیان (ارمنستان) ۵- رحمان عموزاد (ایران) و ماکسیم ساکولتان (مولداوی)

۷۰ کیلوگرم: ۱- زاین رترفورد (آمریکا) ۲- امیرمحمد یزدانی (ایران) ۳- رمضان رمضان اف (بلغارستان) و آرمن آندرسیان (ارمنستان) ۵- ارنظر آکماتالیف (قرقیزستان) و آبهیمانیو (هند)

۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف (روسیه) ۲- کایل دایک (آمریکا) ۳- ختیگ تسابولوف (صربستان) و دایچی تاکاتانی (ژاپن) ۵- توران بایراموف (آذربایجان) و گئورگیس کوگیومتدیس (یونان) ... ۱۰- یونس امامی (ایران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- احمد عثمان اف (روسیه) ۲- ولادمیر گامکرلیدزه (گرجستان) ۳- محمد نخودی (ایران) و واسیل میخایلوف (اوکراین) ۵- بولات ساکایف (قزاقستان) و اورخان عباس اف (آذربایجان)

۸۶ کیلوگرم: ۱- دیوید تیلور (آمریکا) ۲- حسن یزدانی (ایران) ۳- مایلز ناظم امینه (سن مارینو) و عظمت دولتبیکوف (قزاقستان) ۵- جاوریل شاپیف (ازبکستان) و ماگومد شاریپوف (بحرین)

۹۲ کیلوگرم: ۱- رضابک آیتموخان (قزاقستان) ۲- عثمان نورماگمدوف (آذربایجان) ۳- فیض اله آکتورک (ترکیه) و زاهید والنسیا (آمریکا) ۵- میریانی مایسورادزه (گرجستان) و آرش یوشیدا (ژاپن) ... ۸- امیرعلی آذرپیرا (ایران)

۹۷ کیلوگرم: ۱- احمد تاج الدین اف (بحرین) ۲- ماگومدخان ماگومدوف (آذربایجان) ۳- کایل اسنایدر (آمریکا) و گیوی ماتچراشویلی (گرجستان) ۵- عبدالرشید سعداله یف (روسیه) و ابراهیم جیفتجی (ترکیه) ... ۸- مجتبی گلیج (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- گنو پتریاشویلی (گرجستان) ۳- طاها آکگول (ترکیه) و میسون پاریس (آمریکا) ۵- دانیل لیگتی (مجارستان) و عبداله کوربانوف (روسیه)

رده بندی تیمی: ۱- آمریکا ۱۴۸ امتیاز ۲- ایران ۱۱۰ امتیاز ۳- گرجستان ۸۰ امتیاز ۴- قزاقستان ۷۴ امتیاز ۵- آذربایجان ۶۶ امتیاز ۶- ژاپن ۶۱ امتاز ۷- ارمنستان ۴۹ امتیاز ۸- صربستان ۴۰ امتیاز ۹- مجارستان ۳۷ امتیاز ۱۰- اوکراین ۳۵ امتیاز