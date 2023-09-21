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کد مطلب 5891145
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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

اعتراض به کاهش پرداختی‌ها در ایتالیا

اعتراض به کاهش پرداختی‌ها در ایتالیا

تصاویری از اعتراض به کاهش پرداختی‌های رفاهی در رم را مشاهده می‌کنید.

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