دریافت 16 MB کد مطلب 5891145 https://mehrnews.com/x335Dt ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹ کد مطلب 5891145 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹ اعتراض به کاهش پرداختیها در ایتالیا تصاویری از اعتراض به کاهش پرداختیهای رفاهی در رم را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ایتالیا با مهاجران و اسپانیا با سقوط هواپیما به اسکار میروند ردهبندی نهایی کشتی آزاد جهان/ تیم ملی ایران چگونه نایب قهرمان شد؟ رسوایی مکرر تیم «نجات» تل آویو در زلزله ویرانگر اخیر مراکش برچسبها رم ایتالیا تجمع اعتراضی اعتراضات مردمی اعتراضات ضددولتی ایتالیا
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