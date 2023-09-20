به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۹ شهریور تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳ مهر از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران- سمنان–مشهد محورهای قوچان – مشهد، سبزوار – مشهد و تربت حیدریه - مشهد و بالعکس ممنوع است؛ اگرچه تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور به محور کندوان پرداخت و افزود: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن‌آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

وی ادامه داد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از کرج و ابتدای آزادراه تهران– شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ همان روز از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یکطرفه خواهد بود.

سرهنگ شیرانی به محور هراز اشاره و بیان داشت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاح دید مأموران پلیس راه محدودیت یک‌طرفه و مقطعی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین به استثنا حاملین مواد سوختی و یا فاسدشدنی پرداخت و گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است؛ همچنین تردد کلیه تریلرها از محور هراز ممنوع بوده و تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه از محور هراز ممنوع خواهد بود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا تصریح کرد: تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه از مسیر (جنوب به شمال) محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر و بالعکس ممنوع است؛ همچنین تردد انواع تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه از مسیر (شمال به جنوب) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در محور آستارا – اردبیل و بالعکس تردد همه کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه ممنوع است.

سرهنگ شیرانی ادامه داد: در محور قدیم رشت– قزوین و بالعکس تردد کلیه کامیون و تریلر به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای شنبه و یکشنبه در محور مذکور ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محورها هرگونه تغییر در ساعت و با نحوه اجرا محتمل خواهد بود.