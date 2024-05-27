رحیم یونسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۲ ماهه گذشته سال‌جاری ۴ هزار و ۴۰۰ نفر در آزمون‌های هماهنگ، آنلاین، ادواری، صنعت ساختمان و تفاهم نامه در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل تعیین صلاحیت شدند.

وی همچنین از صدور ۲ هزار و ۳۶۷ گواهینامه مهارت توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خبر داد و گفت: تعداد ۲ هزار و ۱۲۱ مرد و ۳ هزار و ۲۷۹ زن طی مدت یاد شده در آزمون‌های فنی و حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل با بیان اینکه ۳ هزار و ۸۴۳ نفر در آزمون‌های آنلاین شرکت کردند، ادامه داد: شرکت کنندگان در آزمون‌های هماهنگ ۴۰۱ نفر بودند که ۵۴۸ نفر در آزمون‌های ادواری ارزیابی شدند.

یونسی خاطرنشان کرد: هزار و ۲۳۵ فقره طی ۲ ماه گذشته سال‌جاری گواهینامه‌های تمدیدی و تعویضی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مورد تأیید قرار گرفت و ۶۸ درصد از مهارت آموختگان در دو ماهه اول امسال موفق به کسب نمره قبولی در آزمون‌های فنی و حرفه‌ای شدند.