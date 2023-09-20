به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلمآبادی اظهار کرد: جشن عاطفهها هر ساله از ۱۵ مرداد ماه الی ۱۵ مهر ماه همزمان با سراسر کشور به منظور کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان نیازمند برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با بیان اینکه ۶۰۰ پایگاه در مراکز نیکوکاری و ۴۱ اداره کمیته امداد در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین و مردم عزیز هم استانی برای دانش آموزان نیازمند است، گفت: ۱۷۰ پایگاه مراکز نیکوکاری و ۷ اداره مربوط به شهرستان مشهد هستند.
وی افزود: هفته آخر شهریور ماه ویژه معابر شهری، جمعه ۳۱ شهریورماه ویژه مصلیهای نماز جمعه و روز سه شنبه ۴ مهر ماه با عنوان «هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه ها» همراه با نواخته شدن زنگ نمادین جشن عاطفهها در مدارس استان برگزار میشود.
سلمآبادی با بیان اینکه مدارس سراسر استان نیز پایگاه جشن عاطفهها هستند، گفت: هر مدرسه نیازمندان همان مدرسه را شناسایی و کمکهای دریافتی از دانش آموزان و معلمان خود را به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه ارائه میکند و مدارس برخوردار برای مدارس حاشیه شهر کمکهای جمعآوری شده را ارسال میکنند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی تصریح کرد: جشن عاطفهها با همکاری کمیته امداد، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه، صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، مراکز نیکوکاری، آموزش و پرورش و همچنین مشارکت و همدلی اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: تعداد ۵۶ هزار و ۲۱۵ دانش آموز تحت حمایت امداد استان که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۶۰ دانش آموز تحت حمایت امداد مشهد هستند، که برنامه ریزی شده است به تمام دانش آموزان کمک هزینه تحصیلی و یا بسته لوازم تحصیلی پرداخت شود.
سلمآبادی با بیان اینکه در سال گذشته مبلغ ۳۵ میلیارد تومان مبلغ نقد و غیر نقد در جشن عاطفهها جمع آوری شده است، گفت: امسال هدف گذاری جمع آوری مبلغ ۴۰ میلیارد تومان نقد و غیر نقد انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی افزود: کمکها در محل مراکز نیکوکاری جمع آوری و بین دانش آموزان جامعه هدف توزیع خواهد شد.
وی اظهار کرد: با توجه به نیاز اصلی دانش آموزان به لوازم التحریر و کیف، مبالغ جمع آوری شده در قالب بستههای فرهنگی شامل کیف و لوازم التحریر تأمین و تا قبل از آغاز سال تحصیلی تحویل دانش آموزان میشود.
سلمآبادی در خصوص شیوههای پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی بیان کرد: مردم و خیران نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی خود را به حساب ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱ با شناسه ۸۸۰۳۱۸۳۴۲ یا به شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۳۷۴۱۳ نزد بانک ملی به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کنند و یا از طریق آنی پرداخت (کد ussd) با شماره گیری # ۰۵۱* ۸۸۷۷* انجام دهند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی با اشاره به راهاندازی پویشهای مختلفی در فضای مجازی توسط مراکز نیکوکاری و کمیته امداد برای برگزاری جشن عاطفهها، گفت: لینکهای اختصاصی کمیته امداد و ارسال پیامک با سرشماره ۳۰۰۰۸۰۳۳ جهت کمک به جشن عاطفهها از دیگر راههای کمکهای مردمی است.
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