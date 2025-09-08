به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره اظهار کرد: ۱۳۷ پایگاه جشن عاطفهها برای دریافت کمکها در ادارات کمیته امداد، مراکز نیکوکاری محلات، اماکن مذهبی، مساجد، مصلاها و میعادگاههای برگزاری نماز جمعه در سراسر استان دایر میشود.
وی افزود: اکنون ۴۴ هزار و ۵۸۹ دانش آموز نیازمند در مقاطع مختلف تحت حمایت این نهاد هستند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در هفته اول مهرماه نیز با همکاری و هماهنگی آموزش و پرورش و سازمان دانشآموزی استان، مراسم جشن عاطفهها به صورت رسمی در مدارس سراسر استان برگزار میشود.
بیان کرد: مردم میتوانند با شماره گیری کد دستوری #۰۷۶* ۸۸۷۷* یا واریز کمک نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ و دریافت لینک مستقیم در این پویش مشارکت کنند.
