به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل پرپنجی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران، با اشاره به آغاز پویش «جشن عاطفهها» از ابتدای شهریور، هدف این رویداد را توسعه فرهنگ خیر و احسان و ایفای مسئولیت اجتماعی جمعی دانست.
وی با بیان اینکه شعار امسال جشن عاطفهها «آیندهساز باشیم» انتخاب شده است، افزود: تمام آحاد جامعه اعم از خیرین، تولیدکنندگان، کارخانجات و بخشهای دولتی و غیردولتی در این پویش حضور دارند تا علاوه بر دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد، نیازمندان شناساییشده خارج از پوشش نیز از طریق مراکز نیکوکاری حمایت شوند.
پرپنجی با اشاره به راههای مشارکت مردم، گفت: کمکهای نقدی از طریق کد دستوری ۸۸۷۷۰۲۱*۱#، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۰۰۰۲۰۱۰۸، شماره تلفن ۰۲۱۷۳۵۵۵ (با درج عدد ۱۶)، وبسایت tehran.emdad.ir، ادارات کمیته امداد در سراسر استان تهران و نیز مراکز نیکوکاری قابل ارائه است.
وی همچنین از برگزاری «زنگ عاطفهها» با همکاری آموزش و پرورش در هفته اول مهر خبر داد.
به گفته وی، از ابتدای شهریور در نماز جمعهها، مساجد، و روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در میادین اصلی شهر، جمعآوری کمکهای مردمی انجام میشود. این کمکها شامل لوازمالتحریر، البسه، و سایر نیازهای تحصیلی دانشآموزان است و حتی به استانهای دیگر نیز ارسال خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران در رادیو گفتگو با اشاره به دستاوردهای سال جاری افزود: پنج نفر از رتبههای تکرقمی کنکور از میان دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد بودند که در کلاسهای آموزشی ما شرکت داشتند و این موفقیت نشاندهنده ثمرات سرمایهگذاری مردمی در این حوزه است.
پرپنجی در پایان با قدردانی از خیرین، مددکاران، مراکز نیکوکاری و رسانهها، تأکید کرد: هر کمک کوچک مردم میتواند انگیزهای بزرگ در دل یک دانشآموز نیازمند ایجاد کند و این، همان بسترسازی برای آیندهسازان کشور است.
