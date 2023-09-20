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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۹

آنونس رسمی «شماره ۱۰» منتشر شد

آنونس رسمی «شماره ۱۰» منتشر شد

آنونس رسمی فیلم سینمایی «شماره ۱۰» که از امروز ۲۹ شهریور همزمان با هفته دفاع مقدس روی پرده سینما می‌رود، منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، آنونس رسمی فیلم سینمایی «شماره ۱۰» که از امروز ۲۹ شهریور و در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس روی پرده سینما می‌رود، منتشر شد.

فیلم سینمایی «شماره ۱۰» به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد و تهیه‌کنندگی ابراهیم اصغری قصه تنها فرار موفق از زندان در ماجرای جنگ تحمیلی است و در چهل‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با ۱۱ نامزدی توانست در چهار رشته بهترین بازیگر مرد، بهترین موسیقی متن، بهترین چهره‌پردازی و بهترین طراحی صحنه بیشترین جایزه سیمرغ بلورین را در بخش سودای سیمرغ از آن خود کند.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی همچون مجید صالحی، حسام منظور، سیامک صفری، بهرنگ علوی، مهدی زمین پرداز، صحرا اسداللهی و احمد کاوری به نقش‌آفرینی می‌پردازند.

کد مطلب 5890397
زهرا منصوری

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