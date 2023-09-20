افزایش نسبی دمای هوا در گیلان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشههای هواشناسی نشان دهنده خروج سامانه بارشی و استقرار توده هوای نسبتاً پایدار در منطقه است.
وی افزود: بر همین اساس تا اوایل هفته آینده ضمن کاهش ابر و افزایش نسبی دما گاهی با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار در بعضی نقاط بارندگی و وزش باد دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیتهای دریانوردی گفت: شرایط برای شنا طی روزهای پنجشنبه و شنبه در برخی نواحی موقتاً نامناسب است.
وی اضافه کرد: دمای هوا رشت امروز در گرمترین ساعت تا ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۰ درصد است.
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