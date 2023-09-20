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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد؛

افزایش نسبی دمای هوا در گیلان

افزایش نسبی دمای هوا در گیلان

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به خروج سامانه بارشی از استان گفت: دمای هوا به تدریج افزایش می یابد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده خروج سامانه بارشی و استقرار توده هوای نسبتاً پایدار در منطقه است.

وی افزود: بر همین اساس تا اوایل هفته آینده ضمن کاهش ابر و افزایش نسبی دما گاهی با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار در بعضی نقاط بارندگی و وزش باد دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیت‌های دریانوردی گفت: شرایط برای شنا طی روزهای پنجشنبه و شنبه در برخی نواحی موقتاً نامناسب است.

وی اضافه کرد: دمای هوا رشت امروز در گرم‌ترین ساعت تا ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۰ درصد است.

کد مطلب 5890448

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