افزایش نسبی دمای هوا در گیلان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای هواشناسی در گیلان اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده خروج سامانه بارشی و استقرار توده هوای نسبتاً پایدار در منطقه است.

وی افزود: بر همین اساس تا اوایل هفته آینده ضمن کاهش ابر و افزایش نسبی دما گاهی با گذر جریانات کم و بیش ناپایدار در بعضی نقاط بارندگی و وزش باد دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیت‌های دریانوردی گفت: شرایط برای شنا طی روزهای پنجشنبه و شنبه در برخی نواحی موقتاً نامناسب است.

وی اضافه کرد: دمای هوا رشت امروز در گرم‌ترین ساعت تا ۲۴ درجه سلسیوس و رطوبت این شهر ۷۰ درصد است.