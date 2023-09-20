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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

فرمانده انتظامی کردستان خبر داد؛

کشف ۹ میلیارد کالای قاچاق در قروه

کشف ۹ میلیارد کالای قاچاق در قروه

قروه- فرمانده انتظامی استان کردستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع لوازم خارجی قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرستان قروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، سردار علی آزادی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی در حین گشت زنی در محور قروه به همدان، یک دستگاه کامیون حامل کالا قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی در بازرسی از کامیون تعداد ۶۳۲ عدد انواع لوازم جانبی تلفن همراه، ۱۸۸ کیلوگرم البسه تاناکورا، ۶۰ عدد چشمی دوربین مداربسته، ۲۹ دستگاه سرخ کن برقی، تعداد ۱۰ دستگاه جاروبرقی شارژی، پنج دستگاه پلی استیشن و تعدادی وسایل متفرقه کشف شد.

سردار آزادی با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 5890643

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