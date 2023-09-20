به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سراسری «جهاد و مقاومت؛ از دیروز تا امروز» صبح امروز چهارشنبه ۲۹ شهریور با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، سردار محمدقاسم ناظر مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار علی‌اصغر محسن‌شیخی جانشین مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر طباطبایی رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سیدمحمدحسین حجازی مدیر عامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، سرهنگ محمدمهدی حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران و جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های شهدا در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

دوران دفاع مقدس مظهر برترین ویژگی‌ها و صفات پسندیده جامعه ایرانی است

سردار محمدقاسم ناظر مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و سلامت، گفت: حلول ماه ربیع‌الاول را خدمت مقام معظم رهبری و همه شما تبریک عرض می‌کنم. مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند که هشت سال جنگ فقط یه برهه زمانی نیست، بلکه گنج عظیمی است که ملت ما تا مدت‌ها می‌تواند آن را استخراج و از آن استفاده کند.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: دوران دفاع مقدس مظهری از برترین ویژگی‌ها و صفاتی است که یک جامعه می‌تواند به خود ببالد؛ آن دوران مظهر حماسه، معنویت و دین‌داری است.

وی با اشاره به لزوم برگزاری مراسم سراسری جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز، گفت: امروز در حسینیه امام خمینی (ره) تعدادی از پیشکسوتان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران در خدمت مقام معظم رهبری هستند و در تمامی کشور و به‌ویژه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز به‌صورت زنده و همزمان از طریق ویدئوکنفرانس سخنان ایشان را خواهیم شنید.

سردار ناظر با تاکید بر اهمیت و جایگاه ویژه نقش زنان در دوران دفاع مقدس افزود: امسال بنا را بر این گذاشتیم تا از بانوان پیشکسوت دفاع مقدس و نیز از همسران پیشکسوتان دفاع مقدس تقدیر و تجلیل ویژه ای به عمل آوریم.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: به همین جهت هم امروز در خدمت شما عزیزان، خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان هستیم؛ امروز هم افتخار میزبانی از پیشکسوتان دفاع مقدس را داریم و هم در خدمت جوانانی هستیم که در ارتباط با موضوعات هنری، نویسندگی امدادگری، پرستاری و مسائلی که در ارتباط با موضوعات دفاع مقدس است، فعالیت دارند.

نورانیت شهدا هنوز تشعشع می‌کند

در ادامه علیرضا فخاری استاندار تهران گفت: نورانیت شهدا هنوز تشعشع می‌کند. گفته‌ها، نوشته و وصیت‌های آنان هنوز وجود دارد. کسی فکر نمی‌کرد یک انقلاب جوان اینگونه مورد تعارض و تجاوز قرار بگیرد. دفاع مقدس برای یک مقطع هشت ساله نیست بلکه این محتوا برای تاریخ پیش‌رو آنقدر هادی است که باید سال‌ها مورد تحلیل قرار بگیرد.

وی افزود: باید به خود ببالیم که هنوز عطر نور افزا که در قلب همه ما وجود دارد در این مراسم به مشام می‌رسد. ما هر وقت در جمع جانبازان و ایثارگران قرار می‌گیریم زبان ناتوان از گفتن چیزهایی است که اتفاق افتاده، روزها و شب‌هایی که گذشت و قابل توصیف نیست.

استاندار تهران ادامه داد: همه زشتی‌ها و زیبایی‌ها و صفات برتر و تولید کننده فکر و اندیشه جدید را دفاع مقدس برای ما ایجاد کرد. دفاع مقدس نه تنها به‌عنوان یک جنگ، بلکه به‌عنوان یک نقطه تلاقی بین همه قدرت‌ها و توان فکری و تجهیزاتی آنها در مقابل یک مردم صاحب فضل و مقاوم بود. تاریخ هیچ‌وقت این قضاوت تفاوت جنگ ما و جنگ‌های دیگر دنیا را فراموش نمی‌کند. امروز هم شاهد هستیم که برای قدرت در دنیا جنگ‌های مختلفی شکل می‌گیرد اما آن کجا و این کجا؟

فخاری گفت: وجود فرماندهی معظم و معزز کل قوا امامی فقیه، اسلام‌شناسی واقعی، دانشمند و شجاع نکته مثبت اصلی دفاع مقدس بود. کجای دنیا فرمانده‌ای مثل امام پیدا می‌شود؟ دفاع مقدس باعث ایجاد اتحاد بین همه اقشار اعم از دانش آموز و کاسب بود. حضور همسران و خواهران در پشتیبانی دفاع مقدس دیگر امر مهم در این جنگ بود.

وی افزود: همه در یک مسیر و برای یک هدف و با یک عنوان بدون توجه به قدرت، گروه و دسته فعالیت می‌کردند و یک دست واحد بود و عنصر وحدت‌بخش بود. دفاع مقدس مقاومت و استقامت را نهادینه کرد و امروز ما با همین مقاومت و استقامت فضای روشن پیش‌رو را حس و تجسم می‌کنیم.

استاندار تهران افزود: ما با همان اراده و صبر باید مشکلات را حل کنیم. اینکه ما در فراز و نشیب آینده روشن را یادآوری کنیم و برای خود و دیگران آن را مرور کنیم تا زمینه این رشد و ترقی را ایجاد کنیم. امروز به واسطه این مقاومت و صبر که توأم با سرافرازی و امیدبخشی و جبران کاستی‌ها بود، محدودیت‌ها را برداشتیم و تحریم‌ها را خنثی کردیم.

وی افزود: وقتی به عقب نگاه می‌کنیم گذشته‌ای روشن را می‌بینیم، ما از گذشته خودمان پشیمان نیستیم و به آن افتخار می‌کنیم. تاریخ اثبات کرده وقتی کشوری برای رسیدن به حق و برای رسیدن به مقام عالی انسانی تلاش می‌کند، هیچ‌وقت دچار یاس و ناامیدی نمی‌شود و وقتی به گذشته نورانی نگاه می‌کند، آینده را نیز نورانی می‌بیند و این انسان انقلابی است.

فخاری گفت: ما یادمان می‌آید که برای کسب ثروت و قدرت نمی‌جنگیدیم‌. وقتی کسی به‌عنوان رزمنده در جنگ حاضر می‌شد، به‌عنوان خالص‌ترین وجود خود شناخته می‌شد. آن روز همه در یک گروه و صف حاضر شدند و برای بالا بردن پرچم ایران مقاومت کردند.

وی افزود: توان چانه‌زنی ما برای گرفتن امتیازات بزرگ از قدرت‌های بزرگ با تکیه بر اراده و دانش و نظام قدرتمند جمهوری اسلامی، از قدرت‌های امروز ماست. ما به قدرت الگوسازی و ارشاد رسیدیم، البته که مشکلاتی هم وجود دارد اما تلاش می‌کنیم ایرانی قوی را به نسل آینده تحویل دهیم.

در پایان این مراسم، مقام معظم رهبری برای جمعی از پیشکسوتان و فعالان حوزه دفاع مقدس و مقاومت، اقشار و اقوام ایرانی، نمایندگان ادیان توحیدی، خانواده شهدای دفاع مقدس، مدافعان امنیت و مدافعان سلامت در حسینیه امام خمینی (ره) و جمع دیگری از پیشکسوتان دفاع مقدس به صورت ارتباط تصویری با همه مراکز استان‌ها ایراد سخنرانی کردند.

همچنین در جریان این مراسم باشگاه مخاطبان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی و افتتاح شد و میهمانان امروز جزو اولین افرادی بودند که عضو این باشگاه شدند. اعضای باشگاه مخاطبان موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می‌توانند از امکانات موزه و بخش‌های مختلف آن جهت بازدید استفاده کنند. این بخش‌ها شامل موزه مقاومت، لباس سربازی و تالارهای هفتگانه است.