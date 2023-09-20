مشکل صادرات پسته رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس صندوق توسعه ملی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان توسعه تجارت" مدیران عامل بانک‌های کشاورزی ملی و توسعه صادرات و استاندار کرمان برای حل مشکل تأمین منابع مالی، صادرات و استانداردهای مربوط به آزمایش باقی مانده سموم در محل کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان و اعضای این کمیسیون و سایر نمایندگان و نمایندگان بخش خصوصی، انجمن پسته، اتاق بازرگانی کرمان، کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه خشکبار و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در این نشست بعد از بیان مشکلات توسط بخش خصوصی اتاق بازرگانی و مشکلات بخش صادرات و موضوعات مربوط به فعالیت‌های حمایتی عرضه مدیریت بازار و صادرات پسته مقرر شد چند تصمیم مهم اتخاذ شد.

وی ادامه داد: تصمیم اول مربوط به تأمین مالی است که اولین مصوبه تأمین مالی ریالی ۶ هزار میلیارد تومان مصوب شد که معادل ۵۰ درصد از این مقدار تأمین مالی سرمایه در گردش که ۵۰ درصد از صندوق توسعه ملی با موافقت مدیرعامل این صندوق و ۵۰ درصد از طریق بانک‌های کشاورزی ملی و توسعه صادرات که در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی است که از شنبه هفته آینده با اقدامات اجرایی و برنامه زمانبندی شده اجرایی خواهد شد.

پورابراهیمی گفت: تا پایان هفته عملیات تخصیص منابع برای ایجاد منابع سرمایه در گردش در بازار اختصاص پیدا کند. وی ادامه داد: به جز ۶ هزار میلیارد تومان منابع ریالی، یک میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های معرفی شده از طرف این صندوق و بانک‌های عامل معرفی شده از طرف صندوق اختصاص یافته به تأمین مالی صادرات پسته که خوشبختانه عدد قابل توجه‌ای است و می‌تواند کمک کند و صادرات نیز در قالب ارزی است ریسک تأمین مالی ارزی را نیز در بر نخواهد داشت.

پورابراهیمی همچنین به توافق با بانک مرکزی برای رفع توقف کارت‌های صادراتی از طریق هماهنگی لازم جهت صادرات محصول پسته که در حداقل ۶ ماهه بتواند موضوع تعداد صادر کنندگان را در بازار صادرات کشور فراهم کنند اشاره کرد و افزود: این افراد صادرکنندگان هستند که کارت‌های بازرگانی آنها به دلایل مختلف متوقف شده که یکی از این موارد تعهدات ارزی است که با توافقی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شد ایم موضوع مورد توافق قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نرخ تصویب تعهدات ارزی صادرکنندگان با توجه به توافق انجام شده و گزارشی مقرر شد امکان تصفیه تعهدات ارزی محصولات کشاورزی از طریق واردات صادر کنندگان و واردات خودرو و قطعات لوازم خودرو و سایر محصولات که امکان واردات آن وجود دارد فراهم شود یا امکان انتقال حواله به دیگران شکل بگیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع بعدی مطرح شده در این نشست لزوم رعایت استانداردها بود که در این زمینه نیز مقرر شد کشورهایی که استاندارد صادرات را ندارند این محدودیت برداشته شود تا این موضوع در حوزه صادرات اعمال نشود.

وی ادامه داد: صادرات پسته در کشورهای اروپایی بر اساس ضوابط همان کشور انجام شود و برای کشورهایی که لازم ندارند ما الزامی در اخذ مجوزهای استاندارد نداشته باشیم و این به انجام حجم گسترده صادرات کمک می‌کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: با انجام این کار پیش بینی می‌شود قیمت محصول در کشور بهبود پیدا کند که پیش بینی ما افزایش قیمت است.