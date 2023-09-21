  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان: 

۲۰ پایگاه جشن عاطفه‌ها در شهرهای استان سمنان برپا شد

۲۰ پایگاه جشن عاطفه‌ها در شهرهای استان سمنان برپا شد

سمنان- مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ۲۰ پایگاه جشن عاطفه‌ها در میادین شهرهای استان برپا است، گفت: خیران می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها فرزندان معنوی خود را حمایت کنند.

محمد حسین ذوالفقاری در گفت گو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جشن عاطفه‌ها با هدف تهیه ملزومات ضروری دانش آموزان همه ساله در ایام بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در استان سمنان نیز برپا می‌شود، ابراز داشت: به همین منظور ۲۰ پایگاه در میادین و معابر اصلی شهرهای استان سمنان برپا شده است.

وی ضمن بیان اینکه بیش از ۱۰۰ پایگاه نیز توسط مراکز نیکوکاری در جشن عاطفه‌ها دایر است، افزود: برای روز جمعه نیز این پایگاه‌های جشن عاطفه‌ها در مصلاهای نماز جمعه برپا است و میعادگاه حضور خیران خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه چشم امید شش هزار دانش‌آموز استان به دستان پر مهر خیران و نیکوکاران دوخته است، ابراز داشت: از همه نیکوکاران استان سمنان دعوت می‌شود تا با حضور در این جشن عاطفه‌ها فرزندان معنوی خودشان را در آستانه بازگشایی مدارس یاری دهند.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه همراهی کمیته امداد برای محصلان تخت پوشش تا پایان مدارج عالی دانشگاهی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هم استانی‌ها می‌توانند با حضور در کمیته امداد مراکز شهرها حکایت یک یا چند نفر از این افراد را بر عهده گیرند.

وی افزود: خیران می‌توانند برای کمک به هزینه‌های شروع تحصیلی دانش آموزان نیازمند استان سمنان مشارکت از طریق نشانی: nikookari-smn.ir و کد دستوری: #۰۲۳۰*۸۸۷۷* و شماره کارت :۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۳۸ اقدام کنند.

کد مطلب 5891177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها