به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک منبع آگاه در وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه از بازداشت مظنونانی در ارتباط با حادثه دیروز کشته شدن صلحبانان این کشور خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، این منبع آگاه اعلام کرد که اولین مظنونان در حادثه کشته شدن صلحبانان روسی در منطقه قره باغ بازداشت شده اند.

این منبع بدون ذکر جزییاتی در این خصوص تنها گزارش داد که تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد.

وزارت دفاع روسیه دیروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ هدف اصابت گلوله قرار گرفت.تعدادی از نظامی روس که در این خودرو بودند، کشته شدند. روز ۲۰ سپتامبر، خودرو حامل نیروهای حافظ صلح روسیه حین بازگشت از یک پُست دیده بانی در منطقه روستای Dzhanyatag، مورد شلیک سلاح های سبُک قرار گرفت.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه به مسببین این حادثه اشاره ای نکرد.

در همین ارتباط، المیادین تعداد کشته شدگان روسیه در این حادثه را ۲ نظامی رسانه ای کرد.

در همین رابطه، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق شرایط توافق، مقامات جمهوری خودخوانده در قره‌باغ پذیرفتند که سلاح‌هایشان را تحویل دهند و مواضع نظامی خود در این منطقه را ترک کنند.

در بیانیه وزارت جمهوری آذربایجان آمده بود که باکو توقف عملیات نظامی در قره‌باغ را با این شرایط پذیرفته که «تشکیلات نیروهای مسلح ارمنستان و تشکیلات مسلح غیرقانونی ارمنستان مستقر در منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان سلاح‌های خود را زمین گذاشته، مواضع رزمی و پست‌های نظامی را ترک کرده و کاملاً خلع سلاح می‌شوند. واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان خاک آذربایجان (قره باغ) را ترک می‌کنند و در عین حال تمام سلاح‌ها و تجهیزات سنگین خود را تحویل می‌دهند.

بنابر اعلام این بیانیه «اجرای فرایندهای فوق با هماهنگی نیروهای حافظ صلح روسیه تضمین می‌شود.»