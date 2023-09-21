محورهای رایزنی رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین امروز پنجشنبه از گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در این خصوص آمده است: الهام علی اف (رییس جمهور جمهوری آذربایجان) در گفتگو با ولادیمیر پوتین (رییس جمهور روسیه) به دنبال مرگ پرسنل نظامی روسیه در قره باغ در تاریخ بیستم سپتامبر، با وی ابراز همدردی و از بروز این حادثه عذرخواهی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دیروز چهارشنبه (بیستم سپتامبر) وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک خودروی حامل نیروهای حافظ صلح روسی هنگام بازگشت به پست دیده بانی خود در منطقه قره باغ، هدف شلیک سلاح های سبک قرار گرفته و نیروهای نظامی روس در آن کشته شدند.

کرملین در بیانیه امروز اعلام کرد پوتین و علی اف بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در مورد توقف درگیری ها در قره باغ تاکید کردند.

به گزارش اسپوتنیک، درحالیکه رئیس جمهور روسیه در این رایزنی تلفنی بر اهمیت تضمین حقوق و امنیت جمعیت ارامنه قره باغ تصریح کرد، رییس جمهور جمهوری آذربایجان آمادگی باکو برای تعامل با نیروهای حافظ صلح روسیه در این زمینه را مورد تأکید قرار داد.