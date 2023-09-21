به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: ارتباطی بین مبادله زندانیان ایران و آمریکا و ازسرگیری گفتگوهای برجام وجود ندارد، اما این موضوع نشانه‌ای است مبنی بر اینکه درک متقابل امکان پذیر است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این مصاحبه ادامه داد: مسکو معتقد است، مبادله زندانیان بین ایالات متحده و ایران تغییری اساسی در روابط تهران و واشنگتن ایجاد نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: سفر علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به روسیه در سال جاری بعید نیست. روسیه آماده است تا در صورت بروز و وجود درک مناسب از سوی همکاران غربی کار روی (ازسرگیری اجرای) برجام را در وین آغاز کند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه اضافه کرد: تاریخ سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به روسیه به جزئیات موضوعاتی بستگی دارد که می‌توان در این سفر درباره آنها گفتگو کرد.

آمریکا و ایران ماه گذشته بر سر تبادل شماری از زندانی‌ها و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی به توافق رسیدند. رسانه‌های کره جنوبی گزارش دادند که دارایی‌هایی که در کره جنوبی مسدود شده بود در ماه آگوست برای مبادله و انتقال به ایران به بانک مرکزی سوئیس منتقل شد.

پیشتر وزارت خارجه کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «پارک جین» وزیر امور خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با «حسین امبرعبداللهیان»، همتای ایرانی خود تأکید کرده بود که تلاش‌ها برای انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی در جریان است.

طبق بیانیه‌ای که وزارت خارجه کشورمان از این گفتگوی تلفنی منتشر کرد، امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان هم با اشاره به حل مشکلات مربوط به انتقال دارایی‌های ایران از بانک‌های کره جنوبی تاکید کرد: اکنون می‌توانیم در صفحه جدیدی از روابط دوجانبه گام برداریم و جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکاری که به ارتقای مناسبات دو کشور کمک نماید استقبال می‌کند. (جزئیات بیشتر)