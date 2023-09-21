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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۳۷

فرمانده سپاه ناحیه رودبار خبر داد؛

برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در رودبار

برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در رودبار

رودبار- فرمانده سپاه رودبار از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: برنامه‌ها با محوریت فرهنگی است.

سرهنگ بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دفاع مقدس نقطه اوج حماسه آفرینی مردان و زنان غیور ایران اسلامی است که همانند نگینی در تارک نظامی اسلامی می‌درخشد.

وی با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و بویژه دفاع مقدس در بخش‌های مختلف، افزود: نقطه مقابل جنگ نرم دشمن «جهاد تبیین» با پیوست پرداختن به دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه رودبار از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: این تعداد برنامه‌ها با محوریت فرمانداری، پایگاه‌های بسیج، مساجد و دیگر سازمان‌ها به یمن هفته دفاع مقدس در رودبار برگزار می‌شود.

عطایی با بیان اینکه اهم برنامه‌های هفته دفاع مقدس در رودبار با محوریت فرهنگی است، گفت: نگاه فرهنگی به حل مسائل و مشکلات در بخش‌های مختلف در شرایط فعلی اثرگذار است.

وی به تشریح اهم برنامه‌های دفاع مقدس در رودبار پرداخت و افزود: برپایی یادواره شهدا، نشست‌های بصیرتی، رزمایش سفیران، افتتاح پروژه‌های عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی، مسابقات متنوع قرآنی، ورزشی، فرهنگی، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تنها بخشی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه رودبار از برپایی یادواره شهدای زن این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بانوان رودباری نقش بی بدیلی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایفا کردند که تجلیل از مقام این شیرزنان جزو تکالیف مسئولان است.

کد مطلب 5891218

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