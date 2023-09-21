برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در رودبار

سرهنگ بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دفاع مقدس نقطه اوج حماسه آفرینی مردان و زنان غیور ایران اسلامی است که همانند نگینی در تارک نظامی اسلامی میدرخشد.
وی با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و بویژه دفاع مقدس در بخشهای مختلف، افزود: نقطه مقابل جنگ نرم دشمن «جهاد تبیین» با پیوست پرداختن به دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه رودبار از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: این تعداد برنامهها با محوریت فرمانداری، پایگاههای بسیج، مساجد و دیگر سازمانها به یمن هفته دفاع مقدس در رودبار برگزار میشود.
عطایی با بیان اینکه اهم برنامههای هفته دفاع مقدس در رودبار با محوریت فرهنگی است، گفت: نگاه فرهنگی به حل مسائل و مشکلات در بخشهای مختلف در شرایط فعلی اثرگذار است.
وی به تشریح اهم برنامههای دفاع مقدس در رودبار پرداخت و افزود: برپایی یادواره شهدا، نشستهای بصیرتی، رزمایش سفیران، افتتاح پروژههای عمرانی و محرومیت زدایی بسیج سازندگی، مسابقات متنوع قرآنی، ورزشی، فرهنگی، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تنها بخشی از برنامههای هفته دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه رودبار از برپایی یادواره شهدای زن این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بانوان رودباری نقش بی بدیلی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ایفا کردند که تجلیل از مقام این شیرزنان جزو تکالیف مسئولان است.
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