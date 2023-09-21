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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد؛

رایزنی وزرای امور خارجه ایران و قطر پیرامون مسائل دو جانبه

رایزنی وزرای امور خارجه ایران و قطر پیرامون مسائل دو جانبه

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با آقای شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آقای شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار موضوعات دوجانبه و برخی موضوعات مورد علاقه منطقه‌ای و بین‌المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

امیر عبداللهیان در ابتدای این دیدار از نقش سازنده دولت قطر در موضوعات دوجانبه از جمله تحول اخیر در تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تشکر و قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از روند رو به رشد روابط تهران و دوحه در زمینه‌های گوناگون اظهار خرسندی کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این بخش از همکاریها، آمادگی کشورمان جهت تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های منطقه‌ای و بین المللی را اظهار داشت.

شیخ محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار ضمن ابلاغ تحیات امیر قطر به رهبران کشورمان، نسبت به آمادگی کشورش برای تقویت روابط در زمینه‌های مختلف دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی اظهار آمادگی کرد.

وی برای تداوم نقش سازنده و کمک کننده کشورش در موضوعات مورد اهتمام دو کشور اظهار آمادگی کرد و بر لزوم استفاده از فضای مثبت منطقه‌ای برای پیشبرد موضوعات مورد اهتمام تاکید نمود.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر افزود آمادگی داریم در آینده نزدیک در تهران و یا دوحه گفتگوها میان دو کشور تداوم یابد که مورد استقبال وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.

کد مطلب 5891326
هادی رضایی

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