رایزنی وزرای امور خارجه ایران و قطر پیرامون مسائل دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با آقای شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار موضوعات دوجانبه و برخی موضوعات مورد علاقه منطقهای و بینالمللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.
امیر عبداللهیان در ابتدای این دیدار از نقش سازنده دولت قطر در موضوعات دوجانبه از جمله تحول اخیر در تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا تشکر و قدردانی کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان از روند رو به رشد روابط تهران و دوحه در زمینههای گوناگون اظهار خرسندی کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تقویت این بخش از همکاریها، آمادگی کشورمان جهت تقویت همکاریها در زمینههای منطقهای و بین المللی را اظهار داشت.
شیخ محمد بن عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار ضمن ابلاغ تحیات امیر قطر به رهبران کشورمان، نسبت به آمادگی کشورش برای تقویت روابط در زمینههای مختلف دو جانبه و منطقهای و بین المللی اظهار آمادگی کرد.
وی برای تداوم نقش سازنده و کمک کننده کشورش در موضوعات مورد اهتمام دو کشور اظهار آمادگی کرد و بر لزوم استفاده از فضای مثبت منطقهای برای پیشبرد موضوعات مورد اهتمام تاکید نمود.
نخست وزیر و وزیر خارجه قطر افزود آمادگی داریم در آینده نزدیک در تهران و یا دوحه گفتگوها میان دو کشور تداوم یابد که مورد استقبال وزیر امور خارجه کشورمان قرار گرفت.
نظر شما