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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۵۹

بهادری جهرمی مطرح کرد؛

سوغاتی‌های رئیس جمهور در بازگشت از آمریکا

سوغاتی‌های رئیس جمهور در بازگشت از آمریکا

سخنگوی دولت گفت: رییس‌جمهور در بازگشت از سفر غرورآفرین خود به آمریکا، سوغاتی‌هایی از جنس فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران را به همراه خود می‌آورد که همه خوشحال خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در گفت و گویی گفت: سفر آقای رئیس جمهور، سفری غرورآفرین بود که صدا و نگاه ملت بزرگ ایران را به جهان رساند، در برگشت از نیویورک سوغاتی‌هایی از جنس ملت، تمدن، تاریخ و فرهنگ می‌آورند که همه خوشحال خواهیم شد.

رئیس جمهور در این سفر سه روزه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رؤسای جمهور کرواسی، قزاقستان، الجزایر، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا و نخست وزیران عراق، ژاپن و مالزی و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) دیدار و گفت وگو کرد.

حضور در جمع سردبیران و خبرنگاران ارشد رسانه‌های آمریکایی، اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا، اعضای شورای روابط خارجی آمریکا، اعضای هیأت امنای جامعه شیعیان آمریکا، رهبران ادیان الهی و ایرانیان مقیم آمریکا از دیگر برنامه‌های سفر سه روزه رئیس جمهور به نیویورک بود.

کد مطلب 5891333
هادی رضایی

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