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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

رئیس پلیس راهور اردبیل:

محدودیت‌های ترافیکی رژه نیروهای مسلح در اردبیل اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی رژه نیروهای مسلح در اردبیل اعلام شد

اردبیل- رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: محدودیت های ترافیکی در روز برگزاری رژه نیروهای مسلح در اردبیل اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت فتاحی عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رژه ۳۱ شهریور در اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه ساعت ۹ صبح فردا ۳۱ شهریور آغازین روز هفته دفاع مقدس که در میدان ارتش و با حضور نیروهای مسلح برگزار خواهد شد، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا این رژه با امنیت و شکوه هر چه تمامتر برگزار شود.

وی تصریح کرد: پلیس انتظار دارد تا شهروندان اردبیلی از ۲۴ امشب توقف وسایط نقلیه‌ای در مسیر تعیین شده نداشته باشند تا تداخلی در برنامه رژه نیروهای مسلح به وجود نیاید.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: از ساعت ۲۴ امشب توقف هرگونه وسایط نقلیه در فاصله میدان بسیج تا ایستگاه سرعین و خیابان آب به سمت عطایی ممنوع بوده و با صاحبان وسایط نقلیه برخورد خواهد شد.

فتاحی افزود: از ساعت هفت صبح فردا نیز اعمال محدودیت تردد را با همراهی سایر مسئولان شاهد خواهیم بود تا رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور با شکوه هر چه تمامتر برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این روز تردد خودرو در محدوده میدان بسیج تا ایستگاه سرعین، خیابان آب از سمت قدس تا عطایی و میدان بسیج به سمت بیمارستان امام با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد شد تا رژه نیروهای مسلح با ادوات و ابزار جنگی به خوبی برگزار شود.

فتاحی اضافه کرد: انتظار می‌رود اهالی در این ساعات از تردد در مسیرهای تعیین شده، خودداری کرده و همکاری خوبی را با پلیس داشته باشند.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل بیان کرد: رژه نیروهای مسلح از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ۱۱ صبح ادامه خواهد داشت و بعد از این ساعت با اعلام پلیس تردد به حالت عادی باز می‌گردد.

کد مطلب 5891342

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