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۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

سرهنگ شیرانی خبر داد؛

تردد روان در محورهای چالوس،هراز و فیروزکوه

تردد روان در محورهای چالوس،هراز و فیروزکوه

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت تردد در جاده‌ها گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) هستیم.

وی تاکید کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده گرمدره و محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان هم مشاهده می‌شود.

کد مطلب 5892299

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