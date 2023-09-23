تردد روان در محورهای چالوس،هراز و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره وضعیت تردد در جاده‌ها گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) هستیم.

وی تاکید کرد: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده گرمدره و محور شهریار – تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: بارش باران در برخی از محورهای استان گیلان هم مشاهده می‌شود.