به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح امروز (۱ مهر) همزمان با سالگرد عملیات کمان ۹۹ و هفته گرامیداشت دفاع مقدس در برنامه زنده صبح بخیر ایران از پایگاه هوایی شهید لشگری اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع‌مقدس کارنامه بسیار خوبی از خود بر جای گذاشته است. در تمام عملیات‌های دفاع‌مقدس نیروهای هوایی یا نوک پیکان عملیات یا پشتیبان آن بود.

وی با اشاره به سالروز عملیات کمان ۹۹ گفت: در این عملیات بیش از ۳۰۰ فروند هواپیما به پرواز در آمد و ۱۴۰ فروند هواپیما وارد خاک عراق شدند و اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار دادند. همچنین در عملیات الولید (اچ ۳) تیزپروازان نیروی هوایی ارتش با سه بار سوخت‌گیری پایگاه‌های عراق را در غربی‌ترین نقطه این کشور هدف قرار دارند و بیش از ۶۰ فروند هواپیماهای دشمن روی زمین از بین رفت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: همچنین نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس عملیاتی علیه نیروی دریایی صدام انجام داد و باعث شد تا پایان جنگ دیگر نیروی دریایی صدام پا نگیرد. در عملیات مرصاد نیز خلبانان نیروی هوایی در کاری بزرگ جلوی منافقین ایستادگی و راه آنها را سد کردند.

امیر حمید واحدی با اشاره به روزهای نخست جنگ تحمیلی گفت: در روزهای ابتدایی جنگ و پیش از اینکه نیروهای مسلح ما انسجام لازم را پیدا کنند، نیروی هوایی ارتش یک تنه مقابل ماشین جنگی صدام ایستادگی کرد و آنها را پشت مرز خوزستان زمین‌گیر کرد.

وی به اقدامات فنی نیروهای هوایی در دوران دفاع‌مقدس اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب ما در زمینه فنی وابستگی صد در صدی به مستشاران خارجی داشتیم اما دلیرمردان فنی نیروی هوایی ارتش کار بزرگی کردند و با همت آنها توانستیم هشت سال دفاع مقدس را با افتخار پشت‌سر بگذاریم.

امیر حمید واحدی ادامه داد: امروزه با تکنولوژی روز دنیا مواجه هستیم و در نیروی هوایی ارتش استفاده از علم‌روز، دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان به طور گسترده مورد توجه قرارگرفته است. کارهای بزرگی در این عرصه صورت گرفته تا باعث دلگرمی ملت ایران شوند.

وی افزود: هواپیماهای ما متعلق به نسل‌سوم هستند اما با تغییراتی که دانشمندان نیروی هوایی روی آنها انجام دادند، این هواپیماها به‌روز شده است. ما تغییرات عمده‌ای روی سیستم رادار و سیستم بمب‌افکن هواپیماها انجام دادیم تا هواپیماهای ما به روز باشد و اکنون نیروی هوایی به طور کامل آماده اجرای دستور فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) برای دفاع از کشور است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش به تعمیر کامل هواپیماها در داخل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از افتخارات نیروی هوایی ارتش است که تمام تعمیرات لازم در داخل کشور انجام می‌شود. بازآمد (اورهال) هواپیما کار بسیار سنگینی است و در این فرآیند همه قطعات هواپیماها باز و بررسی می‌شوند تا پس از این فرآیند یک هواپیما نو و آماده به چرخه عملیاتی بازگردد. آماده‌سازی و بازآماد تمام هواپیماهای نیروی هوایی ارتش توسط کارکنان نیروی هوایی ارتش و صنعتگران وزارت دفاع انجام می‌شود.

امیر سرتیپ واحدی درباره ساخت هواپیماهای ایرانی گفت: پیش از انقلاب ما اجازه دست‌زدن به هواپیماها نداشتیم و کار فنی ما در حد تعویض قطعات بود. اما امروز ما در نیروهای هوایی ارتش و همکارانمان در وزارت دفاع وارد حوزه ساخت هواپیما شده‌اند. یک اسکادران هواپیمای صاعقه ساخته شد و هواپیمای بسیار خوبی است. اکنون نیز ساخت هواپیمای کوثر به عنوان یک جت شکاری و بمب افکن در مراحل پایانی است و در آینده یک اسکادران از این هواپیما به نیروی هوایی ارتش ملحق خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم روزی تمام خلبانان نیروی هوایی ارتش با هواپیماهای ایرانی پرواز داشته باشند و چنین روزی دست یافتنی است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش درباره روند آموزش در این نیرو اظهار داشت: پیش از انقلاب دانشجویان خلبانی ما در کشور آمریکا یا حتی در اوایل انقلاب در پاکستان دوره آموزشی خود را طی می‌کردند. اکنون افتخار می‌کنیم که صفر تا صد آموزش خلبانان شکاری و بمب‌افکن و همچنین خلبانان هواپیماهای بدون سرنشین ارتش در داخل کشور و در نیروی هوایی ارتش انجام می‌شود. آمادگی این را داریم تا در آینده دانشجویان خلبانی از خارج کشور داشته باشیم.

امیر حمید واحدی با اشاره به اقدامات نیروی هوایی در حوادث غیر مترقبه و بلاهای طبیعی گفت: نیروی هوایی برای مردم است و در زمینه بلاهای طبیعی گاهی پیش از اینکه دستگاه‌های مربوطه درخواست کمک کنند، ما اعلام آمادگی می‌کردیم. در زلزله خوی به سرعت وارد عمل شدیم و هواپیماهای ما کمک‌رسانی را آغاز کردند همچنین در زمینه کمک به کشورهای همسایه در زمان بلاهای طبیعی نیز حضور داشتیم.

وی در پایان به خدمات نیروی هوایی ارتش در راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت: امسال نیروی هوایی با تمام توان پای کار بود و با تعداد زیادی پرواز، زائران اربعین را از چابهار به اهواز منتقل کرد و همچنین پروازهایی برای آبادان و ایلام انجام دادیم. در زمان بازگشت زائران نیز با هماهنگی ستاد اربعین نیروی هوایی ارتش پل هوایی بین ایلام و تهران برقرار کرد تا زائران از ایلام به تهران منتقل شوند.