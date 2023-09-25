بالندگی انقلاب مرهون مجاهدت جوانانی است که جان خود را فدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا عید آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) را به تمام مسلمانان و مؤمنان و منتظران ظهور آن حضرت تبریک و تهنیت می‌گویم.

وی با اشاره به اینکه همچنین فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران را گرامی می‌دارم و به ارواح طیبه شهدای دفاع مقدس و روح پاک امام شهدا سلام و درود می‌فرستم، ادامه داد: سرزندگی و بالندگی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت جوانانی است که جان شیرین خود را فدا کردند تا خواب شیرین کودکان این کشور بر هم نخورد و از زندگی خود گذشتند تا مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این انقلاب به مدد رهبری حکیمانه و مبتنی بر خداباوری و مردم باوری بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و با فداکاری پاک‌ترین و عزیزترین جوانان این مملکت در برابر دشمنان بی‌رحم مردم ایران ایستادگی کرده و به رشد و بالندگی خود ادامه داده است. تکریم شهیدان، جانبازان و ایثارگران و تعظیم در برابر خانواده‌های صبور آنان وظیفه‌ای است که تا همیشه بر عهده یکایک ما است.

قالیباف در ادامه گفت: آغاز سال تحصیلی را به همه معلمان و دانش‌آموزان پرتلاش کشورمان تبریک می‌گویم و سالی همراه با موفقیت و پیشرفت‌های درخشان برای آنان آرزومندم.