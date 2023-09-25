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۳ مهر ۱۴۰۲، ۹:۱۲

قالیباف در نطق پیش از دستور:

بالندگی انقلاب مرهون مجاهدت جوانانی است که جان خود را فدا کردند

بالندگی انقلاب مرهون مجاهدت جوانانی است که جان خود را فدا کردند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سرزندگی و بالندگی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت جوانانی است که جان‌ شیرین خود را فدا کردند تا خواب شیرین کودکان این کشور بر هم نخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا عید آغاز امامت حضرت ولی عصر (عج) را به تمام مسلمانان و مؤمنان و منتظران ظهور آن حضرت تبریک و تهنیت می‌گویم.

وی با اشاره به اینکه همچنین فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران را گرامی می‌دارم و به ارواح طیبه شهدای دفاع مقدس و روح پاک امام شهدا سلام و درود می‌فرستم، ادامه داد: سرزندگی و بالندگی انقلاب اسلامی مرهون مجاهدت جوانانی است که جان شیرین خود را فدا کردند تا خواب شیرین کودکان این کشور بر هم نخورد و از زندگی خود گذشتند تا مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این انقلاب به مدد رهبری حکیمانه و مبتنی بر خداباوری و مردم باوری بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و با فداکاری پاک‌ترین و عزیزترین جوانان این مملکت در برابر دشمنان بی‌رحم مردم ایران ایستادگی کرده و به رشد و بالندگی خود ادامه داده است. تکریم شهیدان، جانبازان و ایثارگران و تعظیم در برابر خانواده‌های صبور آنان وظیفه‌ای است که تا همیشه بر عهده یکایک ما است.

قالیباف در ادامه گفت: آغاز سال تحصیلی را به همه معلمان و دانش‌آموزان پرتلاش کشورمان تبریک می‌گویم و سالی همراه با موفقیت و پیشرفت‌های درخشان برای آنان آرزومندم.

کد مطلب 5894469
زهرا علیدادی

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