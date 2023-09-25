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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

امسال پول واریز کنید، اسفند ۱۴۰۳ شاهین بگیرید!

امسال پول واریز کنید، اسفند ۱۴۰۳ شاهین بگیرید!

شرکت سایپا برای متقاضیان شاهین اتوماتیک در حالی پیامک واریز وجه ارسال کرده که قرار است هفته چهارم اسفند ۱۴۰۳ خودرویشان را تحویل بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر ‬ به نقل‬ از‬ صدا‬ و‬ سیما، ‬ از سال گذشته تاکنون در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۲ مرحله فروش‏ برگزار شده است. در مرحله اول زمان تحویل خودروها امسال یا بهار ۱۴۰۳ بود، در مرحله دوم هم برای آن دسته از متقاضیان خودرو فرسوده و طرح جوانی جمعیت زمان تحویل ۱۴۰۲ بود اما برای برخی متقاضیان عادی زمان تحویل خودروهایشان زمستان ۱۴۰۳ شد.

در این روند اجرای فروش خودرو در سامانه برخی اتفاقات رخ داد؛ در مرحله اول امکان ویرایش فراهم شد و همه متقاضیانی که زمان تحویل خودرویشان سال ۱۴۰۳ بود، می‌توانستند در زمان ویرایش با تغییر مدل خودرو، زمان تحویل را تغییر دهند.

اردیبهشت امسال آقای مهدی تقدسی در گفتگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، گفته بود: قرار است هر متقاضی که اولویت بندی دریافت خودروی آن سال ۱۴۰۳ اعلام شده، بتوانند در سه اولویت متفاوت، سه خودرو انتخاب و در سال ۱۴۰۲ خودروی خود را دریافت کند.

وی افزود: پس از اینکه همه متقاضیان انتخاب خود را انجام دادند، سایت بسته و بر اساس اولویت بندی متقاضی، پالایش اطلاعات آن‌ها انجام و ترتیب تحویل خودرو در سال ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد.

مرحله دوم در خردادماه برگزار شد؛ زمان ویرایش این مرحله نیز شهریور ماه بود نکته اینجاست که برای ویرایش مرحله دوم فقط برای ۲ خودروساز امکان ویرایش خودرو فراهم شده بود.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شهریور ماه ۱۴۰۲ و در زمان ویرایش اطلاعات خودرو در مرحله دوم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما‏‌, گفته بود: پس از اتمام زمان ویرایش در سامانه یکپارچه فروش خودرو، اسامی به خودروسازان اعلام و فراخوان واریز وجه به متقاضیان ارسال شد.

مهدی تقدسی ادامه داد: این خودروها بر اساس اولویت قبل و بر اساس فراخوان خودروساز و تحویل فوق‌العاده ۳ ماهه در نظر گرفته شده است.

حال که خبری از ثبت نام مرحله سوم نیست، اتفاق دیگری افتاده است؛ از صبح دیروز شرکت سایپا برای متقاضیان خودرو شاهین اتوماتیک که موعد تحویلشان زمستان سال ۱۴۰۳ است، پیامک تکمیل ۲۹۰ میلیون تومان وجه فرستاده است. آنطور که در فرم تکمیل وجه این دسته از متقاضیان آمده ‏, موعد تحویل خودروی آن‌ها هفته چهارم اسفند ۱۴۰۳ درج شده است. شرکت سایپا تنها ۳ روز مهلت برای تکمیل وجه گذاشته است.

پرداخت این مبلغ به صورت علی‌الحساب است و قیمت نهایی خودرو در زمان ارسال دعوت نامه مشخص می‌شود.

نکته عجیب ماجرا اینکه سایپا در تحویل خودروی شاهین تأخیر بیش از سه ماهه دارد این در حالیست که وجه آن را از اردیبهشت ماه دریافت کرده است. این موضوع هم باعث گلایه شمار زیادی از متقاضیان شده است.

کد مطلب 5894715
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      14 2
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      این چه دزدی دیگه ای؟ خودرو بده پول بگیره.. کجا دنیا پول ماشین رو بیش از یک سال قبل تر میگیرند؟
    • حسین IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      8 2
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      ملت گوش مخملی ،بدبخت
      • علی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
        6 0
        به نظرم خودشو راحت کنه ، بیاد بگه ما پول نداریم واسمون پول بریزین ما بریم قطعاتش رو بخریم بدیم بچه های مونتاژ سرهم کنند بعد اگر خوشمون اومد و بچه های خوبی بودین بهتون تحویل میدیم.راحتره
    • م IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
      2 0
      پاسخ
      کم کم به این نتیجه میرسن نقد پرداخت کنید سال بعد ببرید خونه خودتون مونتاژ کنیدتا کی بی عدالتی و بی قانونی
    • حمید IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      1 0
      پاسخ
      مهلت تکمیل وجه برای خودرو شاهین تحویل پاییز ۴۰۳ هنوز هست؟
    • رضا CA ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
      14 3
      پاسخ
      با درود به دوستانی که شاهین دنده ای زمستان 1403 اولویت شون هست و سال قبل (خرداد 1402) در سیستم یکپارچه مرحله دوم ثبت نام کردند. و تا به این لحظه پیامک واریز وجه شاهین زمستان 1403 برایشان نیامده و چند تا پیامک تبدیل خودرو(یعنی تحویل خودرو دیگر به جای شاهین اومده) میگم من 7تیر 1403 به سایپا 096550 ز
    • جواد IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
      0 0
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      سلام. در چه زمانی باید تکمیل وجه شاهین اتومات تحویل پاییز ۱۴۰۳ رو انجام داد؟؟؟
    • جواد IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پیامک دوم نیامده برای شاهین اتومات
    • م IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      الان هفته ۴ اسفند هستیم هنوز سایپا دعوتنامه و تکمیل وجه نخواسته چه برسه بخواد تحویل بده😂😂😂

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