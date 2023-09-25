امسال پول واریز کنید، اسفند ۱۴۰۳ شاهین بگیرید!

به گزارش خبرگزاری مهر ‬ به نقل‬ از‬ صدا‬ و‬ سیما، ‬ از سال گذشته تاکنون در سامانه یکپارچه فروش خودرو ۲ مرحله فروش‏ برگزار شده است. در مرحله اول زمان تحویل خودروها امسال یا بهار ۱۴۰۳ بود، در مرحله دوم هم برای آن دسته از متقاضیان خودرو فرسوده و طرح جوانی جمعیت زمان تحویل ۱۴۰۲ بود اما برای برخی متقاضیان عادی زمان تحویل خودروهایشان زمستان ۱۴۰۳ شد.

در این روند اجرای فروش خودرو در سامانه برخی اتفاقات رخ داد؛ در مرحله اول امکان ویرایش فراهم شد و همه متقاضیانی که زمان تحویل خودرویشان سال ۱۴۰۳ بود، می‌توانستند در زمان ویرایش با تغییر مدل خودرو، زمان تحویل را تغییر دهند.

اردیبهشت امسال آقای مهدی تقدسی در گفتگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، گفته بود: قرار است هر متقاضی که اولویت بندی دریافت خودروی آن سال ۱۴۰۳ اعلام شده، بتوانند در سه اولویت متفاوت، سه خودرو انتخاب و در سال ۱۴۰۲ خودروی خود را دریافت کند.

وی افزود: پس از اینکه همه متقاضیان انتخاب خود را انجام دادند، سایت بسته و بر اساس اولویت بندی متقاضی، پالایش اطلاعات آن‌ها انجام و ترتیب تحویل خودرو در سال ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد.

مرحله دوم در خردادماه برگزار شد؛ زمان ویرایش این مرحله نیز شهریور ماه بود نکته اینجاست که برای ویرایش مرحله دوم فقط برای ۲ خودروساز امکان ویرایش خودرو فراهم شده بود.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، شهریور ماه ۱۴۰۲ و در زمان ویرایش اطلاعات خودرو در مرحله دوم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما‏‌, گفته بود: پس از اتمام زمان ویرایش در سامانه یکپارچه فروش خودرو، اسامی به خودروسازان اعلام و فراخوان واریز وجه به متقاضیان ارسال شد.

مهدی تقدسی ادامه داد: این خودروها بر اساس اولویت قبل و بر اساس فراخوان خودروساز و تحویل فوق‌العاده ۳ ماهه در نظر گرفته شده است.

حال که خبری از ثبت نام مرحله سوم نیست، اتفاق دیگری افتاده است؛ از صبح دیروز شرکت سایپا برای متقاضیان خودرو شاهین اتوماتیک که موعد تحویلشان زمستان سال ۱۴۰۳ است، پیامک تکمیل ۲۹۰ میلیون تومان وجه فرستاده است. آنطور که در فرم تکمیل وجه این دسته از متقاضیان آمده ‏, موعد تحویل خودروی آن‌ها هفته چهارم اسفند ۱۴۰۳ درج شده است. شرکت سایپا تنها ۳ روز مهلت برای تکمیل وجه گذاشته است.

پرداخت این مبلغ به صورت علی‌الحساب است و قیمت نهایی خودرو در زمان ارسال دعوت نامه مشخص می‌شود.

نکته عجیب ماجرا اینکه سایپا در تحویل خودروی شاهین تأخیر بیش از سه ماهه دارد این در حالیست که وجه آن را از اردیبهشت ماه دریافت کرده است. این موضوع هم باعث گلایه شمار زیادی از متقاضیان شده است.