داوری: باید به تیم ملی بسکتبال زمان داد/ وضعیت بهتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، جواد داوری که به همراه دو تیم ملی بسکتبال بزرگسالان و سه نفره ایران در چین به سر می‌برد در مورد دیدار اول تیم ملی با امارات گفت: نتیجه بازی قابل پیش بینی بود و تیم ما با شرایطی متفاوت پس از خداحافظی حامد حدادی و جابجایی چهار بازیکن با شرایطی متفاوت به میدان رفت.

وی با بیان این که باید از تیم ملی و بازیکنانش حمایت کرد افزود: با برنامه ریزی و حمایت بیشتر باید تلاش کنیم تیم ملی را در وضعیت بهتری برای رویدادهای آینده قرار بدهیم. هر چند پیروزی در این دیدار برایمان مهم بود اما در بازی‌های بعدی بهتر خواهیم شد.

جواد داوری با بیان این که نقاط تیم برای دیدارهای آینده برطرف خواهد شد ادامه داد: امیدوارم همه اعضای تیم ارزش جایگاهی که در اینجا دارند را بدانند و اینکه چه فرصتهای طلایی در اختیارشان هست تا اتفاق‌های خوب را رقم بزنند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد دیدار بعدی با عربستان نیز گفت: همین بازیکنان هم ستاره‌های ما هستند و باید بسکتبال ایران و جایگاه آن را نشان دهند. عربستان تیم منسجمی است اما تیم ما روند خوبی را در پیش گرفته است و برای هر بازی بهتر خواهد شد.